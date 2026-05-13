Truffe agli anziani, prosegue senza sosta la campagna di informazione dei carabinieri nelle parrocchie

I militari forniscono utili consigli per contrastare un fenomeno in forte crescita anche a Monreale

MONREALE, 13 maggio – Quello delle truffe è ormai diventato uno dei fenomeni più diffusi nell’ambito della microcriminalità, con episodi che continuano a verificarsi senza sosta anche a Monreale.

Per questo motivo, l’Arma dei carabinieri porta avanti con particolare impegno una vasta attività di informazione e prevenzione rivolta soprattutto agli anziani, considerati tra i soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti ai raggiri messi in atto da persone senza scrupoli.

Con il consenso dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi, alcuni militari dell’Arma appositamente incaricati stanno incontrando i fedeli nelle parrocchie cittadine per illustrare, in particolare alle persone più anziane, le modalità più comuni utilizzate dai truffatori e i comportamenti utili per difendersi.

Spesso i malintenzionati telefonano alle vittime raccontando falsi problemi giudiziari che coinvolgerebbero un familiare, sostenendo che sia possibile evitare conseguenze pagando somme di denaro elevate. In altri casi, invece, fingono di essere operatori di compagnie telefoniche o energetiche, proponendo contratti inesistenti con il solo obiettivo di sottrarre denaro agli anziani.

I carabinieri di Monreale hanno già incontrato i cittadini nelle parrocchie di Santa Teresa e Aquino, distribuendo anche opuscoli informativi contenenti consigli pratici per riconoscere ed evitare le truffe. L’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane in altre chiese della città: al termine delle messe, i militari forniranno ulteriori indicazioni utili e resteranno a disposizione dei fedeli per eventuali domande o chiarimenti.