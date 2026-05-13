Nella lista dei “luoghi del cuore” del Fai diversi monumenti e siti del Monrealese

C’è tempo sino al 15 dicembre per proporre e votare le candidature

MONREALE, 13 maggio – Il Fondo per l’ambiente italiano, istituito nel 1975, ha avviato in questi giorni la tredicesima edizione del censimento dei “luoghi del cuore”, finalizzato a definire la mappatura spontanea del patrimonio culturale nazionale.

Si tratta di una iniziativa che consente ai cittadini di contribuire in modo concreto e propositivo a salvaguardare e tramandare i beni culturali ed ambientali che hanno a cuore, segnalando quelli a cui sono più affezionati e che appaiono maggiormente bisognosi di interventi.

Patrocinato dal ministero della Cultura, il censimento promosso dal Fai è stato ufficialmente aperto sul sito del progetto, dando tempo fino al 15 dicembre per proporre e votare le candidature; per la valorizzazione dei tre luoghi più votati sono in palio premi rispettivamente da 70.000, 60.000 e 50.000 euro, mentre il prossimo anno sarà aperto un bando (con contributi fino a 50.000 euro) riservato a tutti i beni che avranno ottenuto non meno di 3.000 voti.

Nell’ambito dell’esteso territorio di Monreale, sono attualmente 15 i monumenti ed i siti che figurano nella lista dei “luoghi del cuore” del Fai: fra questi, oltre al duomo e all’abbazia di San Martino delle Scale, troviamo il castello di San Benedetto (“Castellaccio”), la chiesa della Madonna dell’Orto, i santuari del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima del Rosario di Tagliavia (nella foto), il ponte di Calatrasi e il bosco della Ficuzza.

In ogni caso, chiunque può segnalare e proporre di inserire nella lista stessa ulteriori luoghi, comunicandone al Fondo per l’ambiente italiano la denominazione, l’ubicazione e le caratteristiche e inviando almeno tre immagini fotografiche.

La partecipazione al censimento è gratuita ed aperta a tutti; ciascuno può votare più di un monumento o sito, esprimendo comunque per ognuno una sola preferenza; i singoli cittadini hanno anche la possibilità di riunirsi in comitati spontanei per la promozione del proprio “luogo del cuore” attraverso i materiali di voto personalizzati, che sono scaricabili dal sito ufficiale del Fai.