Pezzingoli, c’è il decreto di finanziamento: può essere bandita la gara per la messa in sicurezza della SP/68 bis

Lavori per 1,2 milioni di euro, fondi a valere sul FSC 2021/27

MONREALE, 13 maggio – È stato firmato il decreto di finanziamento per la messa in sicurezza della SP68/bis a Monreale, in località Pezzingoli, per un importo complessivo di un milione e 200 mila euro.

Il provvedimento è stato emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture a valere sui fondi FSC 2021/2027, dopo la decisione della Giunta regionale di inserire il progetto nella programmazione. Il Comune potrà adesso procedere con la gara d’appalto per l’avvio dei lavori.

“Si tratta di uno degli interventi strategici – ha commentato il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – previsti dall’amministrazione Arcidiacono. La SP68/bis è un’arteria molto transitata e di fondamentale importanza per il collegamento fra il centro di Monreale e la zona di Pezzingoli, densamente abitata. Un progetto atteso dai residenti che si avvia ad andare in porto”.