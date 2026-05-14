Con “La Lupa” si è conclusa ieri la rassegna “Libere d’amare”

L’iniziativa della Pro Loco Monreale ha messo sotto i riflettori alcune donne-simbolo della letteratura italiana

MONREALE, 14 maggio – Ieri alla biblioteca comunale Santa Caterina si è conclusa la rassegna “Libere d’amare” che con Maurizio Muraglia (nella foto) ha osservato da vicino alcune protagoniste della letteratura italiana.

Donne di carta che sono diventate figure simboliche del nostro immaginario: una rapida carrellata da Francesca da Rimini – che Dante immagina di incontrare nel V canto dell’Inferno –alla nobile Ghismonda protagonista di una novella di Boccaccio, ad Angelica raccontata da Ludovico Ariosto nell’Orlando furioso sino a “La Lupa” di Giovanni Verga di cui si è parlato ieri.

“Libere d’amare” è quasi una categoria esistenziale che tutte le racchiude, poiché la libertà di amare si identifica con la libertà di scelta che forma come un filo conduttore in cui tutte le donne osservate possono rispecchiarsi. La Lupa è la libertà assoluta, nel senso che non riconosce limiti alla sua scelta amorosa. Neanche quando il limite coincide col tabù più profondo posto a salvaguardia della relazione madre/figlia, perché l’uomo per cui La Lupa perde la testa è un giovane gran lavoratore, uno a posto, che mai si sarebbe messo con una più vecchia di lui e tanto chiacchierata. Però il giovane bracciante, che in campagna lavora a giornata, volentieri si accompagnerebbe con la figlia della donna da evitare: la ragazza è seria, soprattutto è figlia unica accompagnata da una bella dote. E la gnà Pina, la Lupa, gli dà la figlia in sposa per tenerselo vicino: gli elementi del dramma ci sono già tutti.

Verga pubblica la sua novella nel 1880, l’ambiente è quello dell’arcaica Sicilia contadina di fine 800 e la Lupa pare uno strumento nelle mani del destino, come in una tragedia greca. Nell’Italia da soli vent’anni unificata lo scrittore verista nega il modello femminile assorto nel compito di badare alla casa e ai figli, “La Lupa” è in una novella breve, ma mette in scena un contorto intreccio di rapporti umani. E il ciclico ritorno dei lavori stagionali diventa un rapido avvolgersi di sequenze via via più drammatiche.

All’incontro su “La Lupa” hanno partecipato le protagoniste dell’omonimo lavoro teatrale messo in scena sabato 9 maggio all’Imperia, Antonella Vaglica e Desirée Infantino alla regia e Francesca Vaglica protagonista: Antonella ha raccontato la sua regia, le scelte ma anche i brani aggiunti al testo, i personaggi che erano solo accennati e sono stati arricchiti, le sfumature che sono state esplorate; Francesca e Desirée hanno portato il teatro in biblioteca recitando alcuni dialoghi di toccante intensità.

La rassegna “libere d’amare” si è conclusa in bellezza e, assieme al numeroso pubblico che ha seguito con grande interesse tutti gli incontri, siamo pronti a chiedere al professor Maurizio Muraglia di continuare a farci esplorare gli universi della letteratura: in tanti li abbiamo abbandonati dopo la scuola, ma questi appuntamenti sono serviti anche a dimostrare quanta ricchezza possiamo riscoprire. Ripensando una riflessione di Umberto Eco, possiamo dire “chi non legge ha vissuto solo la sua vita”. Un lettore ha invece vissuto le molte vite dei personaggi incontrati fra le pagine.