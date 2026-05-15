Monreale, arrivano due nuovi scuolabus

L’assessore Roccamatisi: “Un sostegno per le famiglie monrealesi nel loro carico quotidiano”

MONREALE, 15 maggio – Il comune di Monreale, dopo più di vent’anni, torna a investire direttamente nel rinnovo del proprio parco mezzi.

Sono stati consegnati e sono già operativi due nuovi scuolabus di proprietà comunale, che pongono fine a un’assenza di investimenti diretti nel settore. I veicoli scelti sono moderni van Volkswagen Crafter, selezionati per garantire i più alti standard di affidabilità e comfort. Riconoscibili dalla livrea bianca e dalla segnaletica di sicurezza a norma di legge, i mezzi sono stati scelti per rispondere con efficienza alla complessa orografia del territorio monrealese.

L’inserimento di questi veicoli garantirà maggiore copertura nelle zone periferiche e distanti dal centro e riduzione dei tempi di percorrenza e delle attese per gli studenti e più sicurezza in quanto i nuovi mezzi di ultima generazione sono dotati dei più moderni sistemi di assistenza alla guida e protezione dei passeggeri.

L'impegno dell'amministrazione Arcidiacono, si legge in una nota, è stato quello di riportare il parco mezzi comunale all'avanguardia dopo 25 anni, posto come un obiettivo prioritario. “Questa operazione - dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi – non è solo un acquisto di veicoli, ma una testimonianza concreta della nostra volontà di abbattere le barriere all'istruzione e sostenere le famiglie monrealesi nel loro carico quotidiano".

L’amministrazione ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare al dirigente dell’area Promozione del Territorio Pietroantonio Bevilacqua, per l’impegno costante e il fondamentale ruolo tecnico svolto durante tutto l’iter burocratico che ha permesso il raggiungimento di questo importante risultato. I nuovi scuolabus hanno già superato positivamente le fasi di collaudo e sono pronti a entrare in servizio immediato.