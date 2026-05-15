Una voce per Monreale, ecco i nomi dei finalisti

Il 24 luglio in programma la finale per la categoria Junior, l’indomani si sfidano i più grandi
MONREALE, 15 maggio – Sono in tutto 46 gli ammessi alle finali del concorso canoro “Una voce per Monreale”, edizione 2026. Sono stati selezionati al termine delle operazioni di casting che si sono svolte la settimana scorsa.
I selezionati della kermesse dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi si sfideranno nelle due serate finali, in programma nel mese di luglio sul palco di piazza Guglielmo. Venerdì 24 luglio toccherà ai 23 candidati della categoria Junior, riservata ai partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. L’indomani, sabato 25 luglio, sarà la volta degli altri 23 cantanti della categoria Senior. Per entrambe le serate, l’inizio è in programma alle ore 21. Questi i nomi dei finalisti:
CATEGORIA JUNIOR
1 Bianchetti Salvatore
2 Chiummo Maria Paola
3 Cilia Ginevra
4 Cuccia Maria Vittoria
5 D'agostino Gioia Pia
6 Di Giovanni Eva
7 Falcone Francesca
8 Fasone Irene
9 Forte Simona
10 Ilacqua Ambra
11 Muneglia Benedetta
12 Naimi Carlotta
13 Palazzolo Riccardo
14 Paterniti Matteo
15 Rizzo Noemi
16 Romano Alessio
17 Sardisco Gloria
18 Tessitore Greta
19 Tizza Ilary
20 Tumminello Diletta
21 Vaccaro Giovanni
22vavassori Patrizia
23 Wierzchosky Anna
CATEGORIA SENIOR
1 Aiello Simona
2 Badalamenti Luana
3 Caramia Alice
4 Coletta Fabrizio
5 Cosentino Erika
6 Di Franco Domenica
7 Fricano Giulia
8 Gagliano Floriana
9 Gallo Giuseppe
10 Giordano Daniela
11 Giotti Sofia
12 Madonna Tania
13 Marino Maria
14 Marzetti Giulia
15 Meddi Claudia
16 Messina Sofia
17 Molino Laura
18 Pannunzio Martina
19 Passafiume Frida
20 Randazzo Marcella
21 Sabella Chiara
22 Tosto Graziano
23 Zaccaria Elisa
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