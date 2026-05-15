Una voce per Monreale, ecco i nomi dei finalisti

Il 24 luglio in programma la finale per la categoria Junior, l’indomani si sfidano i più grandi

MONREALE, 15 maggio – Sono in tutto 46 gli ammessi alle finali del concorso canoro “Una voce per Monreale”, edizione 2026. Sono stati selezionati al termine delle operazioni di casting che si sono svolte la settimana scorsa.

I selezionati della kermesse dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi si sfideranno nelle due serate finali, in programma nel mese di luglio sul palco di piazza Guglielmo. Venerdì 24 luglio toccherà ai 23 candidati della categoria Junior, riservata ai partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. L’indomani, sabato 25 luglio, sarà la volta degli altri 23 cantanti della categoria Senior. Per entrambe le serate, l’inizio è in programma alle ore 21. Questi i nomi dei finalisti:

CATEGORIA JUNIOR

1 Bianchetti Salvatore

2 Chiummo Maria Paola

3 Cilia Ginevra

4 Cuccia Maria Vittoria

5 D'agostino Gioia Pia

6 Di Giovanni Eva

7 Falcone Francesca

8 Fasone Irene

9 Forte Simona

10 Ilacqua Ambra

11 Muneglia Benedetta

12 Naimi Carlotta

13 Palazzolo Riccardo

14 Paterniti Matteo

15 Rizzo Noemi

16 Romano Alessio

17 Sardisco Gloria

18 Tessitore Greta

19 Tizza Ilary

20 Tumminello Diletta

21 Vaccaro Giovanni

22vavassori Patrizia

23 Wierzchosky Anna



CATEGORIA SENIOR

1 Aiello Simona

2 Badalamenti Luana

3 Caramia Alice

4 Coletta Fabrizio

5 Cosentino Erika

6 Di Franco Domenica

7 Fricano Giulia

8 Gagliano Floriana

9 Gallo Giuseppe

10 Giordano Daniela

11 Giotti Sofia

12 Madonna Tania

13 Marino Maria

14 Marzetti Giulia

15 Meddi Claudia

16 Messina Sofia

17 Molino Laura

18 Pannunzio Martina

19 Passafiume Frida

20 Randazzo Marcella

21 Sabella Chiara

22 Tosto Graziano

23 Zaccaria Elisa