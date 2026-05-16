Patteggiamento per Totò Cuffaro, svolgerà a Monreale lavori di pubblica utilità

Imposto dal Tribunale all’ex governatore il divieto di frequentare politici

MONREALE, 16 maggio – Ha trovato accoglimento l’istanza di patteggiamento presentata dagli avvocati che assistono legalmente Totò Cuffaro (nel riquadro della foto).

L’ex presidente della Regione Siciliana è stato condannato alla pena di tre anni per le accuse di corruzione e traffico di influenze connesse a un concorso truccato bandita dall’ospedale “Villa Sofia” di Palermo ed a presunti illeciti nella gestione di una gara d’appalto indetta dall'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Avendo già scontato cinque mesi in regime di custodia cautelare, per Cuffaro rimangono ancora da espiare due anni e sei mesi; lasciando i domiciliari, sconterà il residuo di pena svolgendo lavori di pubblica utilità presso l’associazione “La Casa del Sorriso” di Monreale (nella foto), fondata nel 1968 per iniziativa dei Padri cappuccini Clemente Giadone, Gabriele Russo e Francesco Paolo Biondolillo, che ne è l’attuale presidente.

All’interno di questa struttura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa penale, sarà impegnato per non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro a settimana. Con il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, inoltre, è stato imposto a Totò Cuffaro il “divieto di frequentare soggetti che rivestono cariche politiche e/o legislative e/o amministrative, salvo trattasi di familiari o altre persone conviventi, salvo che trattasi di incontri che ineriscano allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ovvero volti a ottenere un pubblico servizio”.