Circolo Auser, ieri presentato il libro “Pensieri all’imbrunire” di Michele Zagra

L’iniziativa nell’ambito del “Maggio dei Libri”

MONREALE, 16 maggio – Grande partecipazione e vivo interesse hanno accompagnato, ieri pomeriggio, l’iniziativa culturale promossa dal Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale, presieduto da Biagio Cigno.

Ancora una volta, il sodalizio monrealese ha confermato il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e della letteratura locale. Presso la sede del Circolo si sono riuniti i soci dell’AUSER insieme ai rappresentanti della Pro Loco di Monreale, guidata dalla presidente Amelia Crisantino. Le due associazioni, come ormai da tradizione, hanno aderito al “Maggio dei Libri”, inserendo nel programma la presentazione del volume “Pensieri all’imbrunire” del medico, scrittore e poeta Michele Zagra, alla sua seconda opera letteraria dopo numerose pubblicazioni scientifiche legate alla professione medica.

A condurre il pubblico tra le pagine del libro sono state Mariella Sapienza e Daniela Balsano, figure molto conosciute e apprezzate nella comunità monrealese, che hanno letto e commentato alcuni brani dell’opera. La serata è stata ulteriormente arricchita dagli interventi delle socie del Circolo della Lettura di Monreale — Pina Cirino, Rosa Granà, Pina Romeo, Pina Sirchia e Anna Trifirò — che hanno interpretato in lingua siciliana alcune poesie tratte dal libro.

Particolarmente apprezzato l’intervento dello stesso Michele Zagra, che ha coinvolto ed emozionato il pubblico con la sua narrazione e con una riflessione dedicata alla lingua siciliana, definita non semplicemente un dialetto, ma una parlata capace di andare oltre la superficialità e di raggiungere direttamente l’animo delle persone.