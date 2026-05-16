«Buongiorno Ceramica», a Monreale non è in programma quest’anno alcun evento

L’iniziativa si svolge in tutta Italia nel penultimo weekend di maggio

MONREALE, 16 maggio – Nel nostro Paese sono sessanta i comuni, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che aderiscono all’Associazione italiana delle città della ceramica, fondata nel 1999 per tutelare e valorizzare la produzione fittile artigianale e artistica.

In ambito siciliano - oltre a Burgio, Caltagirone, Collesano, Palermo, Santo Stefano di Camastra e Sciacca - ne fa parte anche Monreale, che nel 2019 ha ufficialmente ottenuto il prestigioso riconoscimento di “città di antica ed affermata tradizione ceramica”.

L’associazione, attualmente presieduta dal primo cittadino di Faenza Massimo Isola, promuove ogni anno durante la stagione primaverile il progetto “Buongiorno Ceramica”, giunto adesso alla dodicesima edizione. «E’ una occasione per conoscere da vicino i protagonisti del settore - spiegano gli organizzatori - seguendo itinerari tematici che mettono in dialogo tradizioni secolari e nuove forme di sperimentazione creativa; ed è pure un viaggio che permette di scoprire non solo i linguaggi e le tecniche della ceramica contemporanea, ma anche il profondo legame fra questo sapere artigianale ed i territori che lo custodiscono».

Per l’edizione di quest’anno l’appuntamento con la “festa diffusa” della ceramica italiana è in calendario sabato 23 e domenica 24 maggio, con un programma che ad oggi è in via di definizione; in ogni caso sono diverse le città che, con le rispettive amministrazioni comunali in prima fila, hanno già formalizzato la partecipazione all’interessante iniziativa, impegnandosi a organizzare nel penultimo weekend di questo mese mostre, installazioni, attività laboratoriali sia per adulti che per bambini e visite guidate, contornate da una serie di manifestazioni collaterali.

In occasione di “Buongiorno Ceramica 2026” non risulta previsto a Monreale lo svolgimento di alcun evento.