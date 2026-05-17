Arte musiva e benessere al “Palermo Heart Challenge”: protagonista Form Arte Onlus APS

L’appuntamento è stato promosso dal direttore dell’UTC dell’Unità Cardiologica dell’ospedale Ingrassia, Sergio Fasullo

PALERMO, 17 maggio – Arte, cultura e salute si sono incontrate nella suggestiva cornice di Villa Airoldi, dove venerdì scorso si è svolta la terza edizione del convegno di cardiologia “Palermo Heart Challenge”, importante appuntamento scientifico promosso dal direttore dell’UTC dell’Unità Cardiologica dell’Ospedale Ingrassia di Palermo, il dottor Sergio Fasullo.

Tra i protagonisti della giornata anche Form Arte Onlus APS, che ha rappresentato la cultura arabo-normanna del territorio monrealese attraverso un laboratorio esperienziale dedicato all’arte musiva, attirando l’attenzione e la curiosità dei numerosi partecipanti presenti all’evento. L’iniziativa ha voluto sottolineare il valore del mosaico non soltanto come patrimonio artistico e identitario legato alla storia di Monreale e della Sicilia, ma anche come strumento capace di favorire il benessere psicofisico e supportare percorsi riabilitativi. La lavorazione musiva, infatti, grazie alla sua componente manuale e creativa, contribuisce a migliorare la coordinazione motoria, la concentrazione e la stimolazione cognitiva.

Attraverso il gesto lento e preciso della posa delle tessere, si attivano processi che aiutano il rilassamento mentale, la gestione dello stress e il recupero delle capacità motorie fini. In ambito terapeutico, queste attività vengono considerate sempre più utili nei percorsi cardiovascolari e muscolari, poiché incentivano il movimento controllato degli arti superiori, migliorano la postura e stimolano la manualità, con effetti positivi anche sul benessere emotivo della persona. L’arte musiva si è così trasformata in un momento di inclusione e partecipazione sociale, capace di unire tradizione e innovazione, cultura e attenzione alla persona.

L’evento è stato curato dai volontari di Form Arte Onlus APS, coordinati da Gaetano Ferraro, conosciuto come “Il Bisanzio”, con il supporto dell’addetto alla comunicazione Carmelo Norcia di Monreale Commercio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Saverio Ferraro, che ha ribadito il sostegno dell’associazione verso tutte le iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e delle risorse umane.

«Crediamo fortemente nella necessità di creare un dialogo concreto con tutte quelle realtà che hanno a cuore lo sviluppo del territorio – ha dichiarato –. Portare la nostra cultura artigianale e musiva in contesti scientifici e sociali significa costruire ponti tra tradizione, benessere e comunità».

Il “Palermo Heart Challenge” ha confermato ancora una volta come arte, cultura e medicina possano dialogare efficacemente, trasmettendo un messaggio di crescita, inclusione e valorizzazione dell’identità territoriale.