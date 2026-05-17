Carabinieri, dopo 39 anni di servizio va in pensione il luogotenente Nicola Toscano

“Esempio di professionalità e dedizione”

MONREALE, 17 maggio – Si è concluso sabato, all’età di 60 anni, il percorso professionale del luogotenente monrealese Nicola Toscano (nella foto), che lascia il servizio attivo dell’Arma dei Carabinieri dopo 39 anni di attività svolta con dedizione, competenza e profondo senso dello Stato.

Volto molto noto a Monreale, Toscano è conosciuto non soltanto per la lunga carriera nell’Arma, ma anche per il suo costante impegno nella vita sociale e religiosa della città. Da anni, infatti, è considerato uno storico attivista della parrocchia di San Castrense, realtà nella quale ha sempre partecipato con spirito di servizio e grande disponibilità.

Nel corso della sua lunga carriera, il luogotenente ha operato con successo sia nell’ambito dell’organizzazione territoriale sia in delicati contesti investigativi ad alta specializzazione. Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato presso la Stazione Carabinieri di Monasterace Marina, la Stazione e il N.O.R.M. della Compagnia di Soverato, oltre che nei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catanzaro e Palermo.

L’ultima fase della carriera si è svolta all’interno del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, dove ha concluso il proprio servizio distinguendosi ancora una volta per professionalità e spirito di sacrificio.

Nel corso degli anni, Nicola Toscano ha saputo guadagnarsi la stima e il rispetto di superiori e colleghi, che ne hanno sempre riconosciuto l’elevato profilo tecnico, l’altruismo e l’instancabile disponibilità al servizio. Qualità che lo hanno reso un punto di riferimento umano e professionale all’interno dell’Arma.

Con il suo congedo si chiude una lunga esperienza al servizio della collettività e della legalità, vissuta con senso del dovere e attaccamento alle istituzioni. A lui vengono rivolti i più sentiti ringraziamenti per il prezioso contributo offerto all’Arma dei Carabinieri e i migliori auguri per il futuro e per questa nuova fase della vita.