Monreale, il garante dei diritti dei disabili chiede l’adozione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Uno strumento indispensabile per individuare e pianificare gli interventi necessari a garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici

MONREALE, 17 maggio – È stata formalmente trasmessa ieri all’amministrazione comunale di Monreale la richiesta di avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla redazione e all’adozione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

A presentare la richiesta è stato Salvo Porrovecchio, garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Monreale, che attraverso una comunicazione inviata via PEC ha chiesto l’attivazione di uno strumento ritenuto fondamentale per la programmazione urbana e per la costruzione di una città più inclusiva e accessibile.

Il piano, previsto dalla normativa nazionale, rappresenta infatti un piano organico indispensabile per individuare e pianificare gli interventi necessari a garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici, degli edifici comunali e dei servizi cittadini, eliminando ostacoli e disagi che limitano la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità.

Secondo quanto evidenziato nella richiesta, Monreale ha già avviato negli ultimi anni importanti interventi di riqualificazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche grazie ai fondi del PNRR e ad altri specifici progetti pubblici. Tuttavia, emerge oggi la necessità di dotarsi di uno strumento strutturato, moderno e condiviso, capace di affrontare il tema dell’accessibilità in maniera sistemica e non occasionale.

“L’adozione del PEBA non rappresenta soltanto un adempimento tecnico o amministrativo, ma un vero atto di civiltà e inclusione”, viene sottolineato nella nota trasmessa al Comune. Una città accessibile, infatti, non migliora soltanto la qualità della vita delle persone con disabilità, ma favorisce il benessere di anziani, famiglie con bambini, cittadini fragili e dell’intera collettività.

La richiesta punta inoltre ad avviare un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, associazioni, tecnici e cittadini, così da costruire un piano realmente aderente alle esigenze del territorio e alle necessità quotidiane della comunità monrealese.

L’auspicio espresso da Salvo Porrovecchio è che tutte le componenti istituzionali e sociali possano condividere questo percorso con spirito costruttivo e senso di responsabilità, nella consapevolezza che il grado di accessibilità di una città rappresenta uno degli indicatori più concreti del suo livello di civiltà, inclusione e attenzione verso i diritti di tutti i cittadini.