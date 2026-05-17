Monreale, nasce il centro aggregativo per giovani ''Oltre la strada''

Fa parte dell’oratorio San Carlo Acutis della parrocchia dei Santi Vito e Francesco

MONREALE, 17 maggio – È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo centro aggregativo per giovani dell’oratorio San Carlo Acutis della parrocchia dei santi Vito e Francesco di Monreale.

Nella settimana in cui il Santissimo Crocifisso ha sostato presso la comunità parrocchiale all’interno della chiesa di San Francesco, la giornata di ieri ha assunto un posto speciale, che ha visto la nascita di questo nuovo spazio ideato dai giovani dell’oratorio per i giovani. L'iniziativa in questo importante anno per Monreale, in cui ricorre il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, è nata dal gruppo giovani coordinato da don Andrea Palmeri.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del parroco don Andrea Palmeri, del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, con la partecipazione dei giovani dell’oratorio e di tanti cittadini, che hanno voluto prendere parte all’evento di festa per la comunità monrealese. Diverse sono le attività già in programma che saranno realizzate nei rinnovati ambienti dell’Oratorio. In particolare al piano terra il grande salone accoglierà gruppi ludici e ricreativi, al primo piano un grande e confortevole ambiente è destinato alle attività di studio e ai laboratori tematici.

Don Andrea Palmeri ha così affermato nel suo intervento: “Ringrazio tutta la comunità parrocchiale e, in particolare, il gruppo giovani per l’impegno in questa nuova attività. Il centro nasce perché, nonostante le difficoltà, vuole diventare un centro aggregativo giovanile, un punto di riferimento per i giovani di Monreale. Dietro a tutto ciò c’è grande fatica, ma la volontà di far diventare il centro “Oltre la strada” un luogo in cui i giovani potranno stare insieme per crescere in allegria, dove stare in maniera fraterna. Il gruppo giovani dell’Oratorio, che rappresenta l’anima del progetto, ha rilanciato l’importanza del nuovo spazio ideato, evidenziando che lo scopo è quello di creare uno spazio aperto a tutti i giovani della città in cui stare in modo sano e sicuro. Per l'occasione l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ieri impegnato in attività pastorali diocesane, ha voluto fortemente far giungere un messaggio ai presenti con il suo augurio a tutta la comunità dei giovani della parrocchia e a don Andrea Palmeri, complimentandosi per l'iniziativa, annunciando la sua visita in oratorio già in programma per l'inizio delle attività.

Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendo l’importanza dell’iniziativa e complimentandosi con don Andrea Palmeri e i giovani: “Quello che stiamo inaugurando stasera è un posto bellissimo, per il quale un ringraziamento speciale va fatto a don Andrea e ai giovani dell’Oratorio. Esso rappresenta una speranza per la crescita della nostra città”.