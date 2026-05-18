Il Santissimo Crocifisso arriva nella chiesa di San Castrense

Ci rimarrà fino a domenica 24 maggio

MONREALE, 18 maggio – Continua, così come previsto dalle iniziative dell’anno giubilare per il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, il viaggio del santo simulacro nelle parrocchie di Monreale.

Dopo la permanenza nella chiesa di San Francesco per una settimana, ieri sera il Santissimo Crocifisso è stato condotto in processione penitenziale presso la chiesa di San Castrense dell’omonima parrocchia, dove resterà fino a domenica 24 maggio.

Al termine della messa delle 18 di ieri, presieduta da don Andrea Palmeri, concelebrata con don Nicola Gaglio, don Luca Leone, don Antonio Crupi e don Angelo Giudice, allietata dai canti dei cori delle parrocchie dei Santi Vito e Francesco e di San Castrense, il simulacro del Santissimo Crocifisso è stato trasportato dai confrati seguendo un percorso che da via Antonio Veneziano ha attraversato poi il quartiere Bavera per approdare in via Venero presso la chiesa di San Castrense accompagnato dal clero, anche con la partecipazione delle confraternite di San Vito e San Castrense, con al seguito le autorità cittadine e tanti fedeli.

Prosegue questo cammino penitenziale che attraverso le concomitanti iniziative promosse durante la settimana di permanenza del Santissimo Crocifisso nelle parrocchie sta arricchendo il cammino di fede comunitario interparrocchiale. Il 24 maggio dalla chiesa di San Castrense il Santissimo Crocifisso sarà condotto in processione nella chiesa di Santa Teresa per poi rientrare il 31 maggio in Collegiata.