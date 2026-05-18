Monreale, operazione "Territorio Pulito": la Polizia Locale rimuove numerosi veicoli abbandonati

Già 10 rimossi e altri in fase di accertamento

MONREALE, 18 maggio – Il comune dà il via all’operazione di pulizia del territorio per la bonifica e tutela del decoro urbano.

Gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno portato a termine nelle ultime ore una vasta operazione di monitoraggio e intervento, finalizzata alla rimozione di numerosi veicoli in evidente stato di abbandono su suolo pubblico. L'operazione ha interessato diverse zone del centro urbano e delle frazioni periferiche, dove le auto fatiscenti e prive di elementi essenziali (come targhe o componenti meccaniche) rappresentavano non solo un danno per il decoro della città, ma anche un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e la salute ambientale.

"Questo intervento rientra in un piano d'azione più ampio voluto dall'amministrazione per restituire decoro e sicurezza ai nostri quartieri," fanno sapere dal Comando di Polizia Locale. "I veicoli abbandonati spesso diventano ricettacolo di rifiuti o intralciano la normale viabilità. Ringraziamo anche i cittadini per le loro preziose segnalazioni".

Tutti i veicoli rimossi, dopo i dovuti accertamenti per escludere la provenienza da attività illecite o furti, sono stati avviati ai centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e lo smaltimento dei materiali speciali.

La Polizia Locale ricorda che l'abbandono di veicoli costituisce un reato ambientale e un illecito sanzionabile con pesanti multe, oltre all'addebito delle spese di rimozione e custodia a carico dei proprietari identificati. I controlli proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane.