Monreale, stanotte parte il piano di disinfestazione notturna

Sarà effettuata fino al 30 maggio

MONREALE, 18 maggio – L'amministrazione comunale, in collaborazione con la ditta Ecolandia, informa la cittadinanza che a partire da questa notte prenderà il via il servizio di disinfestazione programmata sul territorio.

Tutti gli interventi si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalla mezzanotte alle 5, secondo le vigenti normative di sicurezza ambientale e civile.

Questa la calendarizzazione prevista:18 Maggio: Zona di Monreale Bassa.19 Maggio: Zona di Monreale Alta. 20 Maggio: Zona Grisì. 28 Maggio: Zona Pioppo. 29 Maggio: Zona Villaciambra ed Aquino. 30 Maggio: Zona San Martino Scale.

Per garantire la massima sicurezza e l'efficacia del servizio, nelle notti indicate per la propria zona è necessario: tenere chiuse le finestre e gli infissi delle abitazioni. Non esporre biancheria o indumenti all'esterno. Evitare il parcheggio in curve, strettoie o in prossimità dei tombini per non bloccare i mezzi operativi. Mettere al sicuro gli animali domestici che solitamente stazionano all'aperto (cortili, balconi o giardini), custodendoli in casa durante le ore del trattamento.