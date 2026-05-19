Democrazia partecipata, anche nel 2026 i cittadini saranno chiamati a scegliere

Potranno decidere come investire il 2% dei fondi regionali

MONREALE, 19 maggio – Anche nel 2026 i monrealesi torneranno a decidere su come sfruttare lo strumento della cosiddetta “democrazia partecipata”.

L’amministrazione comunale, infatti, ha pubblicato l’avviso rivolto alla cittadinanza per decidere come destinare il 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana al Comune nell’anno in corso, secondo quanto previsto dalla normativa regionale sulla partecipazione pubblica.

Dopo che nel 2025 le risorse erano state impiegate per attività dedicate agli anziani, quest’anno il Comune punta su interventi legati al decoro urbano, agli eventi e alla memoria collettiva della città.

I cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni, insieme alle associazioni e agli organismi collettivi presenti sul territorio, potranno esprimere la propria preferenza scegliendo tra tre proposte individuate dall’amministrazione comunale: la realizzazione di murales al campo sportivo Conca d’Oro in memoria dei giovani Salvo, Andrea e Massimo, l’acquisto di arredo urbano, oppure l’acquisto di pagode fieristiche per manifestazioni ed eventi.

Per partecipare sarà necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio protocollo di piazza Guglielmo Antivilla. Le domande potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata oppure consegnate a mano entro il 18 giugno 2026.

L’avviso, firmato dall’assessore Salvo Giangreco e dal sindaco Alberto Arcidiacono, specifica inoltre che sono esclusi dal processo partecipativo i soggetti che ricoprono incarichi politici o che si trovano in situazioni di conflitto di interesse rispetto alle tematiche oggetto della consultazione.