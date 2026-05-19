Monreale, concluso con successo il progetto «Fare storia con gli oggetti»

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della rassegna “Il maggio dei libri”

MONREALE, 19 maggio – Nell’ambito della rassegna «Il maggio dei libri», si è tenuto questa mattina presso la Sala San Benedetto del complesso monumentale “Guglielmo II” l’evento conclusivo del progetto “Fare storia con gli oggetti”, organizzato dalla Pro Loco di Monreale in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria la Nuova.

All’interessante iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, hanno aderito gli istituti scolastici “Margherita di Navarra”, “Veneziano - Novelli”, “Francesca Morvillo” e “Guglielmo II”; hanno partecipato all’odierno evento, fra gli altri, l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, il parroco della cattedrale Nicola Gaglio e l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi.

«Il progetto che abbiamo promosso è nato dalla constatazione che qui a Monreale la storia locale è assai poco conosciuta - spiega Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco - ed è quindi necessario recuperarla, rendendola vicina alla vita di ognuno e facendola conoscere ai ragazzi: è l’unica scuola possibile di cittadinanza attiva. Se un bambino conosce la storia del proprio territorio sarà poi naturale proteggerlo».

Nel corso della manifestazione, è stato dato ampio spazio alle apprezzate e applaudite performances proposte dagli alunni delle scuole aderenti al progetto, sviluppato su una metodologia di insegnamento-apprendimento della storia che si basa sul potenziale educativo degli oggetti di uso comune o custoditi in strutture museali e archivistiche.

«Anche quest’anno abbiamo partecipato alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri” - dichiara l’assessore Roccamatisi - nella convinzione che si tratta di un’iniziativa dall’alto valore educativo, in particolare per gli studenti ed i giovani. D’altronde, come affermava Leonardo Sciascia, il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se si apre e si legge diventa un mondo. La didattica degli oggetti si è poi rivelata una strategia quantomai efficace per insegnare una storia incentrata sullo sviluppo cognitivo di bambini e adolescenti».