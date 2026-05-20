Monreale, stretta contro gli incendi: entro il 14 giugno obbligo di pulizia dei terreni abbandonati

Il Comune emana l’ordinanza. Per i trasgressori multe fino a 10 mila euro

MONREALE, 20 maggio – Il comune adotta le consuete misure per tutelare il proprio territorio dal rischio incendi in vista dell’estate 2026.

Con una nuova ordinanza del comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, l’amministrazione comunale introduce una serie di obblighi e divieti destinati ai proprietari e ai conduttori di terreni incolti, aree abbandonate e spazi in cattivo stato di manutenzione. L’obiettivo è prevenire il propagarsi di incendi boschivi e sterpaglie durante i mesi più caldi, periodo in cui il territorio comunale risulta particolarmente esposto al rischio di roghi che possono mettere in pericolo abitazioni, infrastrutture e pubblica incolumità.

L’ordinanza stabilisce che entro il 14 giugno 2026 i proprietari dovranno provvedere alla completa ripulitura delle aree da sterpaglie, arbusti secchi, stoppie, rifiuti e materiali facilmente infiammabili. L’obbligo riguarda terreni agricoli, aree boscate, spazi privati di villette e condomini, oltre ai cantieri edili attivi o in fase di apertura. Previsti anche interventi di manutenzione lungo le strade: dovranno essere tagliati rami, siepi ed erbacce che invadono carreggiate e marciapiedi. Nei casi necessari sarà inoltre obbligatoria la recinzione dei terreni per evitare l’abbandono di rifiuti.

Per le aree superiori ai 3 mila metri quadrati sarà possibile sostituire la pulizia totale con la realizzazione di “viali parafuoco”, fasce di sicurezza larghe almeno cinque metri lungo i confini. Dal 10 giugno al 31 ottobre 2026 scatterà il divieto assoluto di accendere fuochi vicino a terreni agricoli, aree boscate o cespugliate, strade, impianti di gas e zone considerate a rischio.

Sarà vietato utilizzare apparecchi che producono scintille o fiamme libere, salvo specifiche autorizzazioni per l’abbruciamento controllato dei residui vegetali. Anche i proprietari di serbatoi GPL e gasolio dovranno mantenere sgombra da vegetazione l’area circostante.

L’ordinanza consente di bruciare sul posto i residui della pulizia soltanto entro il 9 giugno e a precise condizioni: piccoli cumuli, fasce orarie limitate, presenza costante di sorveglianza e obbligo di completo spegnimento dei focolai. Dopo quella data, eventuali abbruciamenti potranno essere effettuati soltanto previa autorizzazione della Polizia Municipale.

Pesanti le sanzioni previste per chi non rispetterà le disposizioni comunali. Le multe vanno da 50 a 1.000 euro per la mancata pulizia o manutenzione dei terreni, ma nei casi più gravi — come attività che possano provocare incendi durante il periodo di massima allerta — le sanzioni potranno superare i 10 mila euro. Restano inoltre possibili responsabilità penali nei casi di incendio colposo o doloso, oltre all’intervento sostitutivo del Comune con addebito delle spese ai proprietari inadempienti.

Il Comune invita anche i cittadini a collaborare segnalando situazioni di degrado o potenziale pericolo. In caso di incendio sarà necessario contattare immediatamente i numeri di emergenza: