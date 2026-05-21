Democrazia partecipata, Cigno: “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio”

“Questo modo di procedere svilisce il vero significato della Democrazia partecipata”

MONREALE, 21 maggio – Torna al centro del dibattito cittadino il tema della Democrazia Partecipata a Monreale.

A rimetterlo sotto i riflettori è Biagio Cigno (nella foto), nella duplice qualità di presidente del circolo Auser di Monreale e dell’associazione “Liberi di lavorare”, che rivolge un nuovo appello all’amministrazione comunale affinché venga rispettato pienamente lo spirito della legge regionale n. 5 del 2014, che disciplina l’utilizzo del 2% dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni. Per il 2025, la somma destinata a Monreale ammonta a circa 16 mila euro.

Secondo Cigno, negli ultimi anni il percorso decisionale relativo all’utilizzo di queste risorse sarebbe stato gestito quasi esclusivamente dall’amministrazione, senza un reale confronto preventivo con cittadini e realtà associative del territorio. Unica eccezione, viene ricordato, sarebbe stata quella dello scorso anno, quando l’assessore Salvo Giangreco convocò alcune associazioni locali per raccogliere suggerimenti e proposte. All’incontro parteciparono Auser, Asca, Liberi di Lavorare e Avis, che avanzarono idee convergenti su interventi a favore degli anziani. Le proposte furono poi accolte e inserite tra i sei progetti sottoposti alla cittadinanza per il 2025. Le associazioni si aspettavano che anche quest’anno si ripetesse lo stesso metodo partecipativo. Al contrario, denunciano, l’amministrazione avrebbe pubblicato direttamente un avviso con tre interventi già individuati, senza alcun coinvolgimento preliminare della cittadinanza.

“Questo modo di procedere – spiegano – svilisce il vero significato della Democrazia Partecipata, che non può limitarsi a una semplice espressione di voto, ma deve prevedere un reale coinvolgimento dei cittadini nella fase di elaborazione delle proposte”.

Nel documento non viene contestato il merito delle iniziative avanzate dall’amministrazione, considerate “valide o comunque condivisibili”, quanto piuttosto il metodo adottato, ritenuto poco inclusivo e lesivo dei principi democratici.

Non manca inoltre una riflessione critica sul silenzio della politica locale e delle altre realtà associative. “Amareggia – si legge – che assessori, consiglieri comunali, movimenti politici e altre associazioni subiscano passivamente queste decisioni senza chiedere chiarimenti”.

Le associazioni sottolineano come il maggiore coinvolgimento registrato nel 2024 abbia prodotto risultati concreti in termini di partecipazione: si è passati infatti dai 59 partecipanti dell’anno precedente ai 318 cittadini coinvolti nel 2025. Un dato che, secondo i promotori dell’appello, dimostrerebbe come la partecipazione cresca quando i cittadini vengono realmente ascoltati. Tra le proposte avanzate per il futuro vi è quella di un coinvolgimento più organico delle associazioni e di una maggiore campagna informativa attraverso gli organi di stampa locali, così da spiegare meglio finalità e obiettivi dell’istituto della Democrazia Partecipata. Suggerita anche l’introduzione, tra le opzioni di voto, di una voce “Altro”, che permetta ai cittadini di esprimere liberamente ulteriori idee o priorità.

L’appello si conclude con un invito all’amministrazione a evitare procedure “last minute” e decisioni prese esclusivamente in sede di Giunta, senza un adeguato confronto pubblico. “Il nostro – precisano le associazioni – non vuole essere un attacco polemico, ma un contributo critico, costruttivo e collaborativo per migliorare il rapporto tra istituzioni e comunità”.