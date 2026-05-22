Cultura, Monreale rinnova il Patto Locale per la Lettura

Uno strumento, istituito nel 2022, che ha prodotto buoni risultati

MONREALE, 22 maggio – La giunta comunale ha approvato la proposta di rinnovo triennale del "Patto Locale per la Lettura della Città di Monreale".

Lo strumento, istituito originariamente nel marzo del 2022, ha concluso il suo primo triennio di attività accumulando importanti successi culturali e sociali sul territorio, e viene ora rilanciato per proseguire l'azione di promozione del libro e della conoscenza. Il Patto si basa su una fitta rete collaborativa che conta già 50 sottoscrittori storici, tra cui spiccano singoli cittadini professionisti e docenti, associazioni ed enti del terzo settore (con particolare riferimento alla Proloco), istituti scolastici, biblioteche, organi di stampa, enti religiosi e altre istituzioni locali.

Le adesioni precedenti si intenderanno tacitamente rinnovate, ma il Comune manterrà un avviso pubblico permanente sul proprio sito istituzionale per accogliere in qualsiasi momento nuovi partner. Il coordinamento organizzativo e gestionale continuerà a essere affidato all'Ufficio Biblioteca Santa Caterina Fondo Moderno. Dall'approvazione del Patto sono scaturite iniziative di rilievo come la costante adesione alla campagna nazionale "Il Maggio dei libri", gli incontri regolari con gli autori e il progetto inclusivo "Book 4 All" , volto a contrastare la povertà educativa e a favorire l'integrazione sociale delle fasce svantaggiate o con disabilità.

L'Assessore ai Beni Culturali e alle attività culturali, Fabrizio Lo Verso, che ha formulato l'atto di indirizzo per la predisposizione della delibera, ha commentato:

"Il rinnovo di questo strumento strategico rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità ed efficacia alle politiche culturali della nostra Amministrazione. Con questo rinnovo non solo blindiamo la qualifica di 'Città che legge' conferita dal Cepell, ma potenziamo la struttura per intercettare futuri finanziamenti ministeriali e consolidare la crescita del nostro territorio." L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, ha espresso forte soddisfazione ponendo l'accento sul legame tra il mondo scolastico e gli obiettivi più ambiziosi della città: "Le scuole di Monreale, con ben 7 istituti già attivamente coinvolti nella rete, sono e resteranno attori importanti di questo Patto. La lettura e il contrasto alla povertà educativa passano inevitabilmente dai banchi di scuola e dai progetti di inclusione come 'Book 4 All'. Questa solida alleanza tra istituzioni scolastiche, territorio e amministrazione comunale costituisce la base più autentica e il valore aggiunto su cui poggia l'ambiziosa candidatura di Monreale a 'Capitale italiana del libro."