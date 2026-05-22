Il maxi processo, il più grande evento giudiziario del nostro Paese che cambiò la storia della lotta alla mafia

Oggi la presentazione del libro di Pietro Grasso “U Maxi”. Il Comune gli conferisce la cittadinanza onoraria di Monreale. IL VIDEO

MONREALE, 22 maggio – 475 imputati, 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di vecchie lire di sanzioni, 400 mila pagine di istruttoria, 7.000 pagine di sentenza scritta, 200 avvocati impegnati, più di 500 giornalisti accreditati.

Sono i numeri, quelli più significativi, del Maxi Processo alla mafia che si aprì il 10 febbraio del 1986 e che certamente segna ancora una data spartiacque nel contrasto giudiziario a Cosa Nostra.

Di questo si è parlato oggi al cine teatro Imperia nel corso della presentazione del libro “U Maxi” l’ultima fatica letteraria di Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, che di quel processo era giudice “a latere”, al fianco del compianto Alfonso Giordano.

L’incontro, prima del quale, l’amministrazione comunale ha conferito a Grasso la cittadinanza onoraria di Monreale, ha messo sotto i riflettori aneddoti, particolari inediti e retroscena di quell’evento giudiziario che cambiò per sempre la percezione della mafia nel nostro Paese.

Pietro Grasso, nel corso dell’incontro presentato dal direttore artistico del teatro Imperia, Toti Mancuso e moderato da Mirella Fedele e dal giornalista Salvatore Cusimano, ha parlato, tra l’altro, anche del tentativo, fortunatamente fallito, con il quale la mafia di Monreale, subito dopo la stagione delle grandi stragi, a cavallo fra il ’92 e il ’93, tentò di eliminarlo, facendolo saltare in aria con un esplosivo piazzato nei pressi della casa del suocero che proprio a Monreale risedeva, a due passi dal duomo.

Non sono mancati altri aneddoti, legati alla sua sfera personale, come quelli che riguardavano le forti preoccupazioni per l’incolumità del figlio di Grasso, allora 14enne, così come qualche aneddoto più “leggero” come quello “dei mandarini”, quando durante un’udienza turbolenta, la corte d’assise ne temeva il lancio fitto dalle “gabbie degli imputati, che avevano dato vita ad una forte protesta.

Oggi, di quell’esperienza epocale, restano anche e soprattutto gli insegnamenti alle giovani generazioni. “Dobbiamo formare i giovani alle regole di convivenza civile” ha chiosato Grasso, che, conclusa l’esperienza politica, si dedica al dialogo con i ragazzi, andando in giro per le scuole italiane.

L’ex presidente del Senato, però, invita tutti a non abbassare la guardia: “Oggi la mafia non si fa più sentire tanto, anche se a Palermo e in Puglia sono riprese azioni violente, come se i rampolli dei vecchi mafiosi volessero riprendersi il campo e il territorio, quindi bisogna stare attenti a che non si ripetano quelle cose terribili che abbiamo vissuto”.