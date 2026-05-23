Taormina, DonnAttiva lancia il nuovo blog news per l'universo femminile a “Oltre il Silenzio”

Uno spazio digitale interamente dedicato all’universo femminile e all'informazione

TAORMINA, 23 maggio – In occasione della seconda edizione di “Oltre il Silenzio” – l’evento contro la violenza di genere promosso da Anpit Azienda Italia il 22 maggio 2026 nella Villa Comunale di Taormina – l’associazione DonnAttiva di Monreale ha lanciato un forte messaggio di riscatto e indipendenza, il suo nuovo blog news.

Lo spazio digitale, interamente dedicato all’universo femminile e all'informazione, nasce come un nuovo strumento concreto per rompere il muro dell'indifferenza, amplificare la voce delle donne e diffondere una cultura del rispetto.

Sul palco di Taormina, la presidente e giornalista Ina Modica con la vicepresidente Laura Sabella insieme a una delegazione di 10 professioniste della rete di DonnAttiva — tra cui l’avvocato penalista Rosaria Bova, ha portato una testimonianza diretta dell'impegno quotidiano dell'associazione nel supporto legale e psicologico alle donne in difficoltà.

La presentazione del blog curata dalla giornalista e comunicatrice Giada Adelfio ha coronato una serata in cui anche la moda, grazie alla direzione creativa di Roberto Capone, si è fatta veicolo di denuncia sociale e celebrazione della libertà femminile. L’iniziativa e’ patrocinata dalla Società Logos di Comiso da sempre a fianco dell’associazione. La serata è stata condotta dalla giornalista Nadia La Malfa ed ha visto la presenza di numerose autorità.

Prima della manifestazione l’associazione Donnattiva ha ritirato Il PREMIO GIORNALISMO E CULTURA 2026" MINO SAETTA ANTINORO"

promosso dall’ ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA DELLE ARTI

una targa di riconoscimento consegnata dal

Commissario Straordinario del Comune di Giardini Naxos Giovanni Impastato, dalla presidente Maria Teresa Prestigiacomo e dal direttore artistico Michelangelo Antinoro.