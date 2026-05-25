Il Santissimo Crocifisso arriva nella chiesa di Santa Teresa

Ci rimarrà fino a domenica 31 maggio

MONREALE, 25 maggio – Anche questa settimana, così come previsto dal programma delle iniziative dell’anno giubilare per il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, il viaggio del santo simulacro nelle parrocchie di Monreale ha continuato il suo percorso.

Dopo la permanenza nella chiesa di San Castrense per una settimana, ieri sera il Santissimo Crocifisso è stato condotto in processione penitenziale presso la chiesa di Santa Teresa, dove resterà fino a domenica 31 maggio.

Al termine della messa delle 18 di ieri, presieduta da don Antonio Crupi, concelebrata con don Nicola Gaglio, don Luca Leone, don Andrea Palmeri e don Angelo Giudice, allietata dai canti dei cori delle parrocchie di San Castrense e Santa Teresa, il simulacro del Santissimo Crocifisso è stato trasportato dai confrati seguendo un percorso che da via Venero, scendendo poi da via Archimede, ha attraversato via della Repubblica per approdare da via Aldo Moro fino alla chiesa di Santa Teresa accompagnato dal clero, con la partecipazione delle confraternite di San Vito e San Castrense, con al seguito le autorità cittadine e tanti fedeli.

Prosegue il cammino penitenziale che per tutta la settimana vedrà diverse iniziative presso la chiesa di Santa Teresa tra le quali giovedì prossimo la messa delle 18 durante la quale gli ammalati riceveranno il sacramento dell’Unzione degli Infermi, mentre sabato 30 maggio alle 19 è previsto un concerto delle corali parrocchiali di Monreale. Il 31 maggio dalla chiesa di Santa Teresa il Santissimo Crocifisso sarà condotto in processione per rientrare in Collegiata.