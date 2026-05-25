Afrosiciliana 2026: il turismo strategico per il futuro di Monreale, un obiettivo da perseguire

L'impegno dell'assessore Nadia Battaglia: “Stiamo lavorando per costruire un modello di turismo sostenibile e integrato”

MONREALE, 25 maggio – Entra nel vivo la seconda giornata di “Afrosiciliana – Volti, colori e sapori delle culture africane in Sicilia”. Al centro del dibattito odierno, il turismo come leva strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

I lavori del Focus Turismo si sono aperti questa mattina presso l’aula consiliare “Biagio Giordano”, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Monreale, Nadia Battaglia, insieme a rappresentanti istituzionali, operatori del settore e delegazioni internazionali.

Nel suo intervento, l’assessore Nadia Battaglia ha tracciato una linea politica chiara, orientata all'internazionalizzazione e alla crescita: “Monreale deve rafforzare il proprio posizionamento nel panorama turistico globale, puntando su qualità, identità e apertura ai mercati emergenti. In questo senso, il dialogo con i Paesi africani rappresenta una direttrice strategica non più rinviabile. Afrosiciliana non è soltanto un evento culturale, ma un vero strumento di diplomazia territoriale ed economica”.

“Come amministrazione – ha proseguito l’assessore – stiamo lavorando per costruire un modello di turismo sostenibile e integrato, capace di generare economia reale, creare occupazione e valorizzare le nostre eccellenze. Il coinvolgimento degli operatori locali e il confronto con i partner internazionali sono elementi fondamentali per attrarre nuovi flussi e destagionalizzare l’offerta”.