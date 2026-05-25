Monreale, accordo da 450 mila euro con gli eredi Pasqualino

Il comune chiude una lunga battaglia legale durata più di vent’anni

MONREALE, 25 maggio – Dopo oltre vent’anni di contenzioso, il Comune di Monreale mette la parola fine alla vicenda giudiziaria con gli eredi Pasqualino.

La Giunta comunale, infatti, con una delibera approva nello scorso fine settimana, ha approvato uno schema di accordo transattivo che prevede il pagamento di 450 mila euro agli aventi diritto per una controversia legata a un terreno di circa 6 mila metri quadrati in contrada Aquino.

La disputa risale ai primi anni Duemila, quando gli eredi Pasqualino citarono il Comune chiedendo la restituzione del fondo. Sul terreno, però, nel frattempo erano stati realizzati edifici di edilizia economica e popolare, circostanza che ha reso impossibile la restituzione materiale dell’area.

Negli anni il procedimento ha attraversato tutti i gradi di giudizio. Nel 2008 il Tribunale di Palermo respinse le richieste dei proprietari, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello nel 2014. Successivamente, però, la Corte di Cassazione accolse il ricorso degli eredi, rinviando nuovamente il caso alla Corte d’Appello di Palermo. Nel dicembre 2025 arrivò la sentenza che condannava il Comune alla restituzione del terreno.

Parallelamente era ancora aperto anche un procedimento davanti al TAR di Palermo, nel quale gli eredi chiedevano un risarcimento quantificato in circa 2,9 milioni di euro. Per evitare ulteriori sviluppi giudiziari e nuovi costi legali, l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha deciso di percorrere la strada dell’accordo bonario. La transazione, mediata dal legale del Comune, l’avvocato Mimmo Rizzuto, prevede il versamento di 450 mila euro, oltre a circa 19 mila euro di spese legali, in cambio della rinuncia definitiva a ogni pretesa sul terreno e dell’estinzione del ricorso pendente al TAR.

Secondo quanto riportato nella delibera, la soluzione è stata ritenuta “conforme all’interesse pubblico” perché consente di evitare ulteriori ricorsi e il rischio di un aggravio economico per le casse comunali. Le somme necessarie sarebbero già state accantonate nel fondo rischi destinato al contenzioso. La Giunta ha inoltre autorizzato gli uffici a compiere tutti gli atti necessari alla definizione dell’accordo, inclusa la stipula dell’atto pubblico davanti a un notaio.