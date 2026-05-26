Monreale, presentati dall’Anteas i progetti finanziati tramite la “democrazia partecipata”

“Chiediamo un preventivo confronto con le realtà associative locali”

MONREALE, 26 maggio – Partono con slancio le attività che la sezione Anteas di Monreale ha programmato di svolgere grazie ai fondi della “democrazia partecipata” assegnati dal Comune.

Lunedì pomeriggio presso i locali della biblioteca municipale “Santa Caterina” si è tenuto un incontro moderato dal giornalista Nicola Giacopelli, nel corso del quale sono stati illustrati i progetti che sono stati finanziati, che riguardano lo svolgimento di diversificate attività psico-sociali, formative e informatiche per la terza età.

Alla riunione ha preso parte, fra gli altri, il presidente provinciale dell’Anteas di Palermo, Eugenio Paolizzo, che ha illustrato ai presenti le principali attività svolte dall’associazione in ambito locale, regionale e nazionale, evidenziandone la capillare presenza in ogni zona del Paese all’insegna degli alti valori della solidarietà e del volontariato.

I progetti da attuare sono stati quindi sinteticamente illustrati da Enzo Demma, a cui gli iscritti hanno recente affidato l’incarico di coordinatore cittadino del sodalizio, la cui fondazione risale esattamente a trent’anni fa; di recente, il monrealese Mimmo Di Matteo è stato eletto presidente regionale di Anteas Sicilia, entrando a far parte della direzione nazionale dell’associazione.

L’occasione dell’incontro è stata utile anche per fare il punto sulle modalità con cui l’attuale amministrazione comunale provvede alla gestione dei fondi destinati alla “democrazia partecipata”; e su questo fronte non sono mancate le osservazioni di natura critica, evidenziando come anche quest’anno le proposte sottoposte al voto dei cittadini siano state individuate dalla giunta municipale senza un preventivo confronto con le realtà associative locali.

«Attraverso la democrazia partecipata - sostiene Giovanni Patellaro, responsabile cittadino della Cisl - deve essere garantito ai cittadini, singoli e soprattutto associati, un attivo e propositivo coinvolgimento nei processi decisionali: ma qui a Monreale ciò spesso non accade, sminuendo in questo modo il senso stesso e la rilevanza dell’iniziativa, che così inevitabilmente perde di valore e di significato».