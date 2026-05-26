AfroSicilia, al via l’incontro bilaterale per consolidare i ponti commerciali tra la Sicilia e il continente africano

Oggi un tavolo istituzionale finalizzato ad individuare rapporti di interscambio

MONREALE, 26 maggio – Focus su investimenti, internazionalizzazione e cooperazione strategica con le delegazioni di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Tunisia e Zambia.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha portato i saluti della città di Monreale che sta ospitando la manifestazione. Nell’ambito delle iniziative di AfroSicilia, si è svolto oggi un importante tavolo istituzionale e di business volto a esplorare, favorire e consolidare le opportunità di interscambio commerciale tra il tessuto imprenditoriale siciliano e il continente africano. Arcidiacono ha portato il saluto della città, sottolineando il valore dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della vocazione storica del territorio come naturale ponte di connessione e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo e del continente africano.

L’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli delegazioni diplomatiche ed economiche di cinque nazioni chiave dello scenario africano (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Tunisia e Zambia), riunite con l’obiettivo comune di costruire sinergie stabili nei settori strategici dell’agroalimentare, delle energie rinnovabili, dell’innovazione tecnologica e delle infrastrutture. Il tavolo di lavoro ha beneficiato del contributo di partner istituzionali e tecnici di rilievo internazionale: Burkina Faso, rappresentato dal Console Onorario, Antonio Tito, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami storici e di cooperazione bilaterale. Lo Zambia presente con l’Attaché Economico, Nchimunya Chisuta, che ha illustrato le grandi potenzialità di investimento nei settori estrattivo e agricolo del Paese. Il Ghana è stato rappresentato da Madam Victoria, esponente della GIPC (Ghana Investment Promotion Centre), l'agenzia governativa per la promozione degli investimenti in Ghana.

Per la Costa d’Avorio è intervenuto l’attaché Economico, Monsieur Coulibaly che ha parlato delle opportunità di export e trasformazione delle materie prime. La Tunisia è stata presente con una delegazione guidata da Wissem Heni (rappresentante della FIPA - Foreign Investment Promotion Agency) e da Anis Basti (rappresentante del CEPEX - Centre de Promotion des Exportations), i quali hanno tracciato le linee guida per una partnership industriale e commerciale sempre più stretta e transfrontaliera. Durante la sessione dei lavori, i rappresentanti delle delegazioni hanno concordato sulla necessità di snellire i canali di dialogo burocratico e finanziario per permettere alle PMI siciliane di accedere in sicurezza a mercati dinamici e in costante crescita demografica ed economica.