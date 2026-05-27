Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, Claudio Domizi, in visita al Gruppo di Monreale

L'alto ufficiale ha apposto la sua firma sul “memoriale del servizio”

MONREALE, 27 maggio – Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, si è recato in visita ufficiale al Gruppo Carabinieri di Monreale.

Al suo arrivo presso la Caserma intitolata al Carabiniere Corazziere Calcedonio Giordano - Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria e Martire delle Fosse Ardeatine - l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo di Monreale e dagli altri Comandanti della sede.

Dopo i primi saluti, il Generale Domizi ha incontrato, in un momento di profondo valore istituzionale e umano, il Comandante della locale Stazione di Monreale, Luogotenente Antonio La Rocca, e il personale dipendente. Nell'occasione, ha esaltato il ruolo delle Stazioni Carabinieri quale presidio capillare di prossimità e costante punto di riferimento per le comunità, sottolineando la centralità del loro quotidiano operato e richiamando i valori di dedizione, esempio e spirito di sacrificio. L'Alto Ufficiale ha evidenziato come l'efficacia del servizio nasca proprio dalla forza di sentirsi parte di un gruppo coeso e orientato al bene comune.

Un pensiero speciale e colmo di gratitudine è stato poi rivolto alle famiglie dei militari, che condividono quotidianamente, con silenzioso supporto, i sacrifici professionali dei propri cari. A suggello del momento, il Comandante Interregionale ha apposto la sua firma sul “memoriale del servizio” (documento nel quale viene registrata giornalmente l’attività di ciascun militare), formalizzando il proprio ringraziamento per la costante e generosa opera prestata a tutela della collettività.

Successivamente, il Comandante Interregionale ha presieduto un dettagliato briefing operativo tenuto dal Tenente Colonnello Petruzzelli, alla presenza di tutti gli altri Ufficiali del Gruppo di Monreale, nel quale sono state approfondite le principali dinamiche socio-economiche e le linee di contrasto alla criminalità in un territorio così vasto, articolato e complesso come quello della provincia di Palermo, evidenziando altresì come la sinergia istituzionale sia un fattore imprescindibile per garantire un'azione di prevenzione e contrasto efficace.

A seguire, il Generale Domizi ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado del Gruppo di Monreale e una delegazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel suo intervento, ha toccato corde profonde, richiamando l'essenza della vocazione istituzionale: «Il servizio va prestato con passione, perché è il cuore che parla e che decide dove andare». Ha poi esortato i presenti a mantenere salda la vicinanza e la prossimità al cittadino in un contesto sociale sempre più mutevole, sottolineando l'orgoglio di riscuotere un'immutata stima da parte della collettività, un patrimonio di fiducia che non va mai tradito. Ha infine richiamato il valore dello spirito di corpo e del mutuo sostegno, invitando ad aiutare sempre i colleghi in difficoltà a rialzarsi, a tutela del buon nome dell’Istituzione.