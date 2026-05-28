Fondi regionali alle «città che leggono», risorse anche per Monreale

Al Comune è stato assegnato un importo di oltre 22.000 euro

MONREALE, 28 maggio – La Regione Siciliana ha destinato la somma di 1,2 milioni di euro in favore dei comuni isolani impegnati in politiche pubbliche di promozione della lettura che nel triennio 2024-2026 hanno ottenuto dal ministero della Cultura la qualifica di «Città che legge».

Nell’ambito del Palermitano, sono in totale 13 i comuni che sono stati ammessi a beneficiare di questi fondi: Alimena, Blufi, Bompietro, Carini, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Monreale, Palermo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Termini Imerese e Trabia.

Mercoledì scorso l’assessore regionale per le Autonomie Locali ha sottoscritto il decreto che riguarda la concessione delle risorse finanziarie disponibili, che sono state ripartite per il settanta per cento in parti uguali fra tutti gli enti interessati (oltre cinquanta in tutta la Sicilia) e per il trenta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune.

L’importo che è stato assegnato al Comune di Monreale ammonta a 22.358,29 euro; proprio nei giorni scorsi la giunta Arcidiacono ha deliberato di rinnovare il “Patto locale per la lettura”, attivato nel 2022, a cui aderiscono le biblioteche e le istituzioni scolastiche presenti nel centro urbano e nelle frazioni, la Pro Loco e diversi altri organismi e soggetti.