Unesco, dalla Regione arrivano 99 mila euro

Serviranno per la valorizzazione culturale del patrimonio artistico e museale

PALERMO, 28 maggio – C’è anche Monreale fra i 70 comuni siciliani in cui sono presenti siti Unesco, beneficiari di un contributo regionale. Alla cittadina normanna, come afferma un decreto dell’assessorato alle Autonomie Locali, sono stati destinati quasi 99 mila euro.

Il contributo regionale ammonta a 4 milioni di euro complessivi per i 70 comuni interessati. «Si tratta di risorse – dice l’assessore Elisa Maria Lucia Ingala - che, come prevede la normativa, sono destinate alla valorizzazione culturale del patrimonio artistico e museale degli enti che ne beneficeranno. Un sostegno concreto da parte del governo Schifani ai Comuni che, oltre a prendersi cura dei siti e dei geoparchi Unesco, potranno anche proporre iniziative che ne migliorino la promozione e la fruizione».

In totale sono 70 le amministrazioni locali che riceveranno un contributo: una nell’Agrigentino, una nel Nisseno, 23 nel Catanese, 9 nell’Ennese, 4 nel Messinese, 23 nel Palermitano, 3 nel Ragusano e 6 nel Siracusano. Le somme sono state ripartire per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in base alla popolazione di ciascun Comune, fino a un massimo di 250 mila euro (importo attribuito alle amministrazioni comunali di Catania e Palermo).