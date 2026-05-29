Piccoli attori crescono: la piccola monrealese Rachele Capizzi protagonista dei progetti internazionali Faith, Actress e Dream On Set

Ha preso parte pure, insieme ad altri studenti francesi e americani, alla realizzazione di un importante progetto sociale dedicato ai bambini

PALERMO, 29 maggio – C’è anche la piccola monrealese, Rachele Capizzi (nella foto), fra gli attori in erba della Travel On Set protagonisti alla 79ª edizione del Festival di Cannes con i progetti internazionali Faith, Actress e Dream On Set.

Quest’anno la Travel On Set, realtà internazionale dedicata alla formazione artistica e cinematografica delle nuove generazioni, ha presentato ufficialmente i progetti Faith, Actress e Dream On Set, coinvolgendo giovani talenti provenienti da Italia, Francia e Stati Uniti.

I progetti sono stati prodotti da Travel On Set insieme a Ermelinda Maturo e Angela Bellia, impegnate nella creazione di percorsi cinematografici internazionali capaci di unire formazione, inclusione sociale e sviluppo artistico per le nuove generazioni.

Dream On Set è stato sviluppato a Los Angeles, Faith è stato realizzato a New York, mentre Actress è nato tra Los Angeles e San Diego, consolidando la vocazione internazionale di Travel On Set nel panorama cinematografico contemporaneo.

L’intero progetto è stato presentato all’interno del Padiglione Italiano durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, con il supporto di Cinecittà e del Ministero della Cultura, confermando l’attenzione verso nuove produzioni culturali e cinematografiche orientate ai giovani talenti e alla cooperazione internazionale.

Tra i presenti al Festival anche la Founder e CEO di Travel On Set, Ermelinda Maturo, da anni impegnata nello sviluppo di progetti cinematografici internazionali dedicati ai giovani, alla formazione artistica e alla valorizzazione dei nuovi talenti attraverso esperienze creative tra Europa e Stati Uniti grazie alla ricerca e sperimentazione sui set.

Importante anche la partecipazione dell’associazione Smile For You, che collabora attivamente con Travel On Set nella realizzazione di iniziative dedicate all’inclusione sociale, al sostegno dei più deboli e alla creazione di opportunità artistiche ed educative per bambini e adolescenti provenienti da contesti fragili o complessi.

Tra i protagonisti presenti a Cannes, numerosi artisti e studenti siciliani hanno rappresentato con orgoglio il Sud Italia nel panorama cinematografico internazionale. Tra questi, il giovane attore Daniele Dattolo, 19 anni, e – come detto – la giovanissima monrealese Rachele Capizzi, 10 anni, che hanno partecipato attivamente agli eventi e alle attività artistiche del festival.

Rachele Capizzi ( 10 anni) studentessa siciliana di Travel On Set, ha inoltre preso parte insieme ad altri studenti francesi e americani alla realizzazione di un importante progetto sociale dedicato ai bambini: Dream on set creando la Prima Banca dei Sogni, un’iniziativa internazionale pensata per offrire a bambini e adolescenti la possibilità di trasformare le proprie idee, aspirazioni e obiettivi in progetti concreti capaci di aiutare la società e contribuire al miglioramento del nostro pianeta.

Grande attenzione anche per Faith, il progetto cinematografico girato a New York lo scorso ottobre, che vede protagonisti Daniele Dattolo insieme agli artisti Vanessa Sanna e Alessandro Eros Novigli, coinvolti in una produzione dal forte valore umano e internazionale.

Tra i presenti agli eventi di Travel On Set anche Benedetta Cimini, Clelia Parisi, Giorgio Vignali, Mattia Mustafà, Vanessa Sanna, Alessandro Eros Novigli , Luca La Torre e artisti francesi che hanno contribuito a rendere Cannes un luogo di incontro culturale e creativo tra diverse nazionalità e generazioni. La regista siciliana Clelia Parisi ha preso parte alla 79ª edizione del Festival di Cannes, intervenendo alla conferenza dedicata a “Travel On Set”. Fondatrice del metodo “Maieutichè”, Clelia Parisi è oggi portavoce di una visione del cinema più umano e meno robotico, capace di rimettere al centro l’interiorità, l’ascolto e la sensibilità dell’artista .

Durante il suo intervento, ha offerto il proprio contributo sul tema della visione interpretativa degli attori e sul ruolo del cinema contemporaneo come strumento di ricerca autentica dell’essere umano. Attraverso la maieutica, intesa come percorso di scoperta interiore, la regista propone un approccio che accompagna l’attore verso una verità emotiva profonda, trasformando il cinema non soltanto in una professione, ma in un’esperienza artistica ed umana, sposando perfettamente la visione di Travel On Set, con la quale collabora da anni e progettano insieme set importanti .

A rappresentare la Campania all’interno della delegazione Travel On Set erano presenti anche Matteo De Sena e Giovanna Caliendo, sostenuti da Nunzio Della Marca, a conferma della forte partecipazione del territorio italiano all’interno del progetto internazionale.

Travel On Set continua così il proprio percorso tra cinema, formazione, inclusione culturale e impegno sociale, creando connessioni artistiche tra giovani talenti di tutto il mondo e promuovendo nuovi linguaggi cinematografici orientati al futuro, alla creatività e all’impatto umano e sociale.