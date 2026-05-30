Inaugurato a Monreale il nuovo punto vendita "Ceramiche D’Arte Elisa Messina"

È gestito dalla figlia dell'artista, Maria Grazia Bonsignore

MONREALE,30 maggio — Ha aperto ufficialmente i battenti a Monreale il nuovo e punto vendita di "Ceramiche D’Arte Elisa Messina", guidato oggi con passione e dedizione da Maria Grazia Bonsignore. L'inaugurazione ha segnato un momento di rilancio dell'artigianato locale.

All'evento di inaugurazione hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, a testimonianza dell'importanza di questa realtà storica per il tessuto cittadino. Tra i presenti, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, insieme a diversi assessori e consiglieri comunali e don Nicola Gaglio, che ha benedetto i nuovi locali della bottega d'arte.

All'appuntamento non sono mancati l'affetto dei familiari, dei tantissimi amici e il caloroso supporto delle socie dell'associazione Donnattiva, da sempre vicine alle eccellenze femminili e imprenditoriali del territorio.

Situata nel cuore storico della città, la bottega si presenta come un vero e proprio scrigno d'arte. Come si può apprezzare l'ingresso, incorniciato da un portale in pietra dal fascino antico, accoglie i visitatori mostrando fin da subito elementi iconici della tradizione d'arte, come le caratteristiche maioliche geometriche e le sculture decorative applicate alle pareti.

All'interno, l'esposizione si sviluppa tra scaffali ricolmi di creazioni uniche: dalle celebri Teste di Moro finemente modellate, ai vasi della tradizione, fino a piatti decorati e pigne portafortuna. Ogni pezzo racconta una storia di eccellenza artigiana, dove la maestria del fatto a mano incontra l'eredità culturale lasciata da Elisa Messina e portata avanti nel futuro da Maria Grazia Bonsignore.