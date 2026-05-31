Santissimo Crocifisso, ieri la rassegna corale delle parrocchie di Monreale

L’evento si è svolto presso la chiesa di Santa Teresa

MONREALE,31 maggio — Una serata di grandi emozioni ieri sera presso la Chiesa di Santa Teresa di Monreale, dove un numeroso pubblico ha assistito al concerto delle corali parrocchiali cittadine in occasione del 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso.

L’evento alla presenza dei parroci di Monreale, a conclusione della settimana in cui il Santissimo Crocifisso di Monreale è stato presso la parrocchia di Santa Teresa, si è svolto al termine della celebrazione eucaristica presieduta da don Sebastiano Gaglio.

Ad animare l’evento con i loro canti sono stati la corale di Santa Teresa, la corale Santa Maria Nuova della cattedrale, la corale del Santissimo Crocifisso alla Collegiata, la corale Santi Vito e Francesco e la corale di San Castrense. Il concerto è stato aperto dal canto “O croce di nostra salvezza” di Mauro Visconti a cura della corale del Santissimo Crocifisso alla Collegiata; a seguire “Stabat Mater” di Paganini della corale Santi Vito e Francesco; con “O bone Iesu” di Giovanni Pierluigi da Palestrina si sono esibite le voci della corale Santa Maria Nuova della cattedrale; “Alto e glorioso Dio” di Terenzio Zardini è stato il canto eseguito dalla corale di San Castrense; “Dall’aurora ti cerco” di Loredana Scalici è stato intonato dalla corale di Santa Teresa.

L’esibizione finale ha poi visto tutte le corali insieme nel canto di chiusura della serata, l’inno “Corri o figlio”, che può essere considerato il brano più rappresentativo di Monreale. E' stato un evento molto partecipato che ha segnato un intenso ed emozionante momento di condivisione attraverso il canto intorno al santo simulacro del Crocifisso.