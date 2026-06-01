Il comune di Monreale vince il “Premio Solidarietà 2026”

L’assessore Patrizia Roccamatisi lo ritira a palazzo Comitini

PALERMO, 1 giugno – Importante riconoscimento per il Comune di Monreale, premiato questa mattina nella prestigiosa Sala Martorana di Palazzo Comitini a Palermo.

In occasione della cerimonia ufficiale del “Premio Solidarietà” 2026, l’amministrazione comunale è stata insignita del prestigioso encomio per il costante impegno profuso nel campo dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. A ritirare il premio è intervenuta l’assessore Patrizia Roccamatisi, che ha espresso profonda gratitudine a nome di tutta la cittadinanza e degli uffici che lavorano quotidianamente dietro le quinte nella qualità di assessore alla Pubblica Istruzione per il suo impegno nell’inclusione sociale nelle scuole e nel territorio.

Il riconoscimento premia la visione lungimirante del Comune di Monreale, capace di tradurre i valori della solidarietà in azioni concrete, mirate ad abbattere ogni tipo di barriera – architettonica, culturale e sociale – per garantire pari dignità, diritti e opportunità a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

"Questo premio non è un punto di arrivo, ma una calorosa conferma del percorso che abbiamo intrapreso," ha dichiarato l'Assessore Patrizia Roccamatisi. "Costruire una comunità inclusiva significa non lasciare indietro nessuno e fare in modo che ogni cittadino si senta parte attiva del territorio”.

La cerimonia, svoltasi alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del terzo settore, ha confermato ancora una volta come la sinergia tra amministrazioni locali e territorio sia la chiave per lo sviluppo di una società autenticamente solidale.