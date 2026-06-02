''Crucifixus'', inaugurata ieri sera l’esposizione pittorica di Franco Nocera

La mostra, allestita presso il palazzo arcivescovile di Monreale, sarà visitabile fino al 30 luglio

MONREALE, 2 giugno — ''Crucifixus” è un viaggio nella visione personale della Croce elaborata dall’artista, Franco Nocera, che si inserisce in un anno particolare per Monreale all’interno delle storiche celebrazioni per il 400° anniversario della festa del Santissimo Crocifisso.

Ieri sera, alla presenza di un numeroso pubblico accorso per l’occasione, l’esposizione è stata aperta al pubblico dopo la sua presentazione avvenuta nella sala San Placido del museo diocesano. In particolare, ad aprire l’evento è stato il saluto dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, che ha ringraziato l’artista per la sua disponibilità a realizzare questa esposizione all’interno delle iniziative promosse in occasione dell’anno giubilare. L’arcivescovo Isacchi ha sottolineato l’importanza dell’opera di Franco Nocera, che testimonia l’impegno comunitario a lavorare insieme perché il vangelo del Crocifisso possa essere ascoltato, celebrato, vissuto e testimoniato in questo quarto centenario della nostra festa. A seguire anche don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, è intervenuto per ringraziare Franco Nocera per aver accolto l’invito a realizzare questa mostra.

La presentazione dell’esposizione è stata affidata a Maria Sapienza, che ne ha tracciato le caratteristiche principali, soffermandosi sulla forza espressiva della pittura di Nocera e sulla sua bellezza capace di trasfigurare ogni ferita. Subito dopo, Maria Concetta Di Natale ha sottolineato la potenza dell’arte di Franco Nocera e la specificità della sua particolare e personale rappresentazione della Croce; Giovanni Pepi ha evidenziato la grande capacità di Franco Nocera nell’attualizzare il tema della Croce attraverso la sua arte; Don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, ha, infine, evocato la capacità dell’arte di far vedere il significato profondo del Crocifisso perché il buio di fronte al mistero della croce, quando viene consegnato all’arte, riesce a squarciare le tenebre, consegnandone tutto il suo senso.

All’inaugurazione della mostra hanno partecipato diverse autorità cittadine, guidate dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia; il presidente della Confraternita del Santissimo Crocifisso, Giuseppe Messina. Per l’occasione l’artista Franco Nocera ha realizzato un’opera in memoria di Massimo, Andrea e Salvo, i tre giovani di Monreale uccisi in via Benedetto D’Acquisto il 27 aprile dell’anno scorso, che è stata svelata in apertura dell’esposizione alla presenza dei familiari dei giovani ed esposta tra le opere in mostra, che sarà donata all’associazione MAS, nata in memoria dei tre ragazzi.

La mostra sarà visitabile fino al 30 luglio da giovedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.