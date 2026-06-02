Proiettili davanti la saracinesca di un imprenditore monrealese, Caputo "Si riunisca il Consiglio comunale”

“Episodio allarmante. Solidarietà a Giuseppe Quartaro"

MONREALE, 2 giugno - "Da tempo non si registravano a Monreale atti intimidatori nei confronti di imprenditori monrealesi”.

A dichiararlo è Salvino Caputo, ex sindaco della città e vice segretario regionale dell'Udc in Sicilia che la fortemente condannato il grave atto intimidatorio e espresso solidarietà a Giuseppe Quartaro.

“Evidentemente – aggiunge Caputo – in questi mesi si sono verificati episodi non noti che hanno interrotto la pax cittadina. Lanciare un messaggio altamente simbolico nei confronti di un noto imprenditore cittadino impone sia alle forze dell'ordine che alla politica locale una maggiore attenzione verso il territorio. Siamo di fronte - ha evidenziato - a un chiaro gesto intimidatorio, probabilmente preludio di richieste estorsive. È necessario che il Consiglio comunale si riunisca in seduta straordinaria per condannare il gravissimo gesto criminale e per esprimere solidarietà all'imprenditore minacciato”.