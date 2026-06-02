Atto intimidatorio ai danni di un imprenditore monrealese, Intravaia: “Piena fiducia nelle Forze dell’Ordine”

Il deputato regionale è componente della commissione regionale antimafia
MONREALE, 2 giugno – “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’imprenditore monrealese Giuseppe Quartararo che ha ricevuto un inquietante atto intimidatorio”.
E’ quanto dichiarato dal deputato regionale Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia, sul caso dell’imprenditore monrealese che ha ritrovato dei bossoli sotto una saracinesca di sua proprietà.“Ho piena fiducia nelle Forze dell’Ordine – aggiunge Intravaia – che certamente al più presto sapranno fare luce su questa vicenda”.
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