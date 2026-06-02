Skip to main content
Ottica Nuova Visione
Car revision service
Amplifon piccolo
Casamento travel mobile

Atto intimidatorio ai danni di un imprenditore monrealese, Intravaia: “Piena fiducia nelle Forze dell’Ordine”

· Cronaca varia

Il deputato regionale è componente della commissione regionale antimafia

MONREALE, 2 giugno – “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’imprenditore monrealese Giuseppe Quartararo che ha ricevuto un inquietante atto intimidatorio”.

 E’ quanto dichiarato dal deputato regionale Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia, sul caso dell’imprenditore monrealese che ha ritrovato dei bossoli sotto una saracinesca di sua proprietà.“Ho piena fiducia nelle Forze dell’Ordine – aggiunge Intravaia – che certamente al più presto sapranno fare luce su questa vicenda”.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Studio Valerio
Miceli e Ganci studio
Ferreri
Car Revision Service laterale

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica