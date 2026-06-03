Monreale ha ospitato ieri il VI raduno regionale Mercedes SL Group Sicilia

Le vetture si sono date appuntamento in piazza Guglielmo

MONREALE, 3 giugno – Nella giornata di ieri, piazza Guglielmo II ha fatto da cornice alla tappa conclusiva del VI raduno regionale organizzato dal Mercedes SL Group Sicilia. Una selezione di vetture storiche della celebre casa automobilistica di Stoccarda.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monreale ha attratto cittadini, turisti e appassionati. L'amministrazione comunale ha accolto ufficialmente i partecipanti alla manifestazione. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento: "Ospitare manifestazioni di questo calibro – ha detto – rappresenta un’importante vetrina per il nostro territorio. La presenza di queste storiche eccellenze dell'automobilismo, inserite nel contesto monumentale di piazza Guglielmo II, dimostra come Monreale continui a essere un polo d'attrazione culturale e turistico di primo livello, capace di dialogare con passioni e realtà associative di rilievo regionale e nazionale".

All'evento ha preso parte anche l'assessore allo Sport e Spettacolo, Salvo Giangreco, che ha curato il coordinamento logistico dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di promuovere eventi in grado di valorizzare e rivitalizzare il centro storico cittadino attraverso sinergie virtuose.

A conclusione della manifestazione, i vertici del club automobilistico hanno voluto esprimere il proprio formale ringraziamento all'Amministrazione comunale per l'ospitalità e il supporto logistico ricevuto, consegnando un riconoscimento simbolico al sindaco Arcidiacono e alla giunta.