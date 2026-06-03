Pronto Soccorso dell’Ingrassia, va in pensione Giuseppe Pecoraro

Si conclude l’attività di pubblica sicurezza della guardia giurata monrealese, dopo 40 anni di carriera

MONREALE, 3 giugno – Quarant’anni trascorsi a garantire la sicurezza nei presìdi ospedalieri, che adesso hanno avuto il giusto epilogo, al termine di una onorata carriera.

È andato in pensione il 1° giugno, infatti, Giuseppe Pecoraro, guardia giurata per la vigilanza nei Pronto Soccorso palermitani, che arriva al termine della sua esperienza lavorativa. Vent’anni di vigilanza al Policlinico, altrettanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di corso Calatafimi.

Una lunga carriera, quindi, con decine e decine di aneddoti da poter raccontare e di vita vissuta intensamente, considerata l’intensità di un lavoro svolto in posto di frontiera come il pronto soccorso di un ospedale pubblico.

Molto noto a Monreale, Giuseppe Pecoraro, anche per il ruolo ricoperto all’interno del nosocomio della Rocca, quanto pure per la sua indole altruista, grazie alla quale si è sempre messo a disposizione degli utenti, molti dei quali si sono congratulati con lui per il meritato traguardo raggiunto. A lui sono arrivate, infatti, le felicitazioni di tantissimi concittadini, che nel corso della sua lunga carriera hanno avuto la possibilità di interagire con lui.