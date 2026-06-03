Ascensore verticale del parcheggio Torres, i lavori proseguono

Arcidiacono: “Non solo un’opera pubblica, ma la costruzione del futuro economico di Monreale”

MONREALE, 3 giugno – I lavori per la realizzazione del nuovo ascensore verticale di Monreale, un’opera infrastrutturale e strategica, proseguono a ritmi serrati.

Gli interventi strutturali e le opere di contenimento, avviati già da mesi dall’amministrazione comunale, avanzano senza sosta con l’obiettivo di garantire una consegna rapida e puntuale dell’infrastruttura. L’opera, finanziata con i fondi del PNRR, prevede la realizzazione di un impianto di risalita meccanizzato (ascensore inclinato su rotaia) che collegherà in pochissimi minuti un ampio e moderno hub di parcheggio a valle direttamente con il centro storico.

L’impatto strategico del nuovo impianto si rifletterà immediatamente sul tessuto economico. Il terminal a valle ospiterà un'estesa area parcheggio attrezzata, un terminal bus, servizi di accoglienza. Inoltre, il tragitto inclinato fungerà da vera e propria "esperienza emozionale", regalando a cittadini e turisti la vista sulla Conca d'Oro durante la risalita.

"Non stiamo parlando semplicemente di un'opera pubblica o di un impianto di risalita – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – ma della costruzione del futuro economico di Monreale. Questo cantiere, che vede operai e tecnici impegnati a pieno ritmo, rappresenta la risposta concreta ad anni di attese.

Vogliamo superare i limiti del turismo 'mordi e fuggi' offrendo un bacino di utenza immenso e costante al nostro tessuto commerciale. Restituiamo dignità e vivibilità ai residenti e, al contempo, offriamo ai nostri commercianti e imprenditori una formidabile opportunità di sviluppo, integrando definitivamente Monreale nei grandi circuiti mondiali".