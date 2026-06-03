Campi da tennis della Ranteria, il comune anticipa 156 mila euro per non rallentare i lavori

Via libera della Giunta. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura con un campo da tennis e due da padel

MONREALE, 3 giugno – Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo polo sportivo di Contrada Ranteria.

La Giunta comunale ha approvato, infatti, una delibera che autorizza l'anticipazione di 156.576,72 euro per consentire il regolare avanzamento dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'intervento, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, punta alla rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo polivalente della Ranteria, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati dello sport. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un campo da tennis e due campi da padel, discipline che negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita di praticanti in tutta la Sicilia.

La somma autorizzata dalla Giunta consentirà il pagamento di una quota spettante all'impresa esecutrice dei lavori, evitando rallentamenti nel cronoprogramma dell'opera e garantendo la continuità del cantiere in attesa dell'accredito delle risorse finanziarie previste.

«Si tratta di un investimento importante per la città e per le nuove generazioni – sottolinea l'amministrazione comunale –. La realizzazione di nuovi impianti sportivi rappresenta un'opportunità per favorire la pratica sportiva, la socializzazione e la valorizzazione di un'area strategica del territorio».