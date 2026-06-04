Discarica abusiva in via Pezzingoli, il Comune: «Tolleranza zero contro gli incivili»

“Un appello al senso civico dei cittadini”

MONREALE, 4 giugno – Una vasta discarica abusiva formatasi in via Pezzingoli, all’altezza del civico 69, riaccende l’allarme sul fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

L’amministrazione comunale ha espresso una ferma condanna per quello che definisce «l’ennesimo e inaccettabile atto di inciviltà» che compromette il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini. Sul posto si è accumulata una grande quantità di rifiuti, tra cui sacchi neri, plastica, cartone e materiali ingombranti, abbandonati lungo il ciglio della strada in prossimità di pali dell’illuminazione pubblica e cabine di servizio. Una situazione che, oltre a deturpare il paesaggio, rappresenta un potenziale rischio igienico-sanitario per l’intera comunità.

«Tale situazione appare ancora più inaccettabile alla luce degli sforzi costanti e dell’ingente investimento di risorse che questa amministrazione sta portando avanti per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti», ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino. L’amministrazione sottolinea come negli ultimi anni siano stati potenziati i servizi destinati ai cittadini, a partire dalla raccolta differenziata porta a porta fino ad altri strumenti di supporto pensati per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti. Un lavoro svolto in sinergia con la società Ecolandia, incaricata del servizio, che continua a operare per garantire elevati standard di pulizia sul territorio.

«L’operato di pochi irresponsabili – ha aggiunto Mannino – finisce per vanificare il lavoro dell’Amministrazione, della ditta e soprattutto l’impegno della grande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e differenziano correttamente. Non permetteremo che questi atti di vandalismo ambientale continuino a danneggiare la nostra città».

L’assessore ha inoltre annunciato un intervento immediato di bonifica dell’area interessata. Via Pezzingoli sarà ripulita e messa in sicurezza nelle prossime ore per restituire decoro e vivibilità alla zona. Sul fronte dei controlli, il Comune intende rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e contrasto. Su disposizione dell’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, saranno infatti installate telecamere di videosorveglianza in punti strategici del territorio, compresa l’area di via Pezzingoli.

L’obiettivo è monitorare costantemente le zone maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e individuare i responsabili. I trasgressori identificati attraverso le immagini registrate o tramite segnalazioni verificate saranno perseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e rischieranno pesanti sanzioni amministrative.

L’amministrazione comunale ribadisce così la propria linea di fermezza contro ogni forma di degrado ambientale, lanciando un nuovo appello al senso civico dei cittadini affinché collaborino nella tutela del territorio e del bene comune.