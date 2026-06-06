Inchiesta sul Cefpas, coinvolta anche l’impresa che lavora all’ex Cres di Monreale

L’ente di formazione è stato posto sotto gestione commissariale

MONREALE, 6 giugno – Per gli osservatori più attenti non sono di certo una sorpresa le notizie che riguardano l’inchiesta che ha travolto il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (Cefpas).

Ben prima dell'intervento della magistratura, l’ente formativo che ha sede a Caltanissetta era finito nel mirino di vari esponenti politici e sindacali a causa di procedure di selezione del personale ritenute opache e nomine di incarichi discutibili nonché, più in generale, di una gestione tutt’altro che lineare e trasparente.

Va peraltro ricordato che le spese di funzionamento del Cefpas (che è stato prontamente commissariato) sono poste a carico del bilancio dalla Regione Siciliana, che tramite l’assessorato alla salute trasferisce mensilmente al centro la somma di 500.000 euro.

Adesso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, ultimate le indagini preliminari, ha richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali per otto indagati, fra i quali il deputato regionale forzista Riccardo Gallo, accusato di corruzione; agli altri indagati è stato contestato, a vario titolo, il reato di falso ideologico e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Il direttore generale del Cefpas, Roberto Sanfilippo, è accusato anche di aver indotto l’amministratore di un’azienda che opera nel settore delle costruzioni e dei restauri a mettersi “a completa disposizione” del parlamentare indagato: l’imprenditore coinvolto nell’inchiesta è il geometra Pietro Tirone, a cui fa capo la SICE s.r.l., che ha sede legale in Veneto ma che ha nell’Agrigentino una propria base operativa.

A seguito di procedura negoziata, a questa impresa il Cefpas ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio immobiliare per il quinquennio 2023-2027: e nell’ambito di questo appalto la stessa SICE s.r.l. è stata incaricata di provvedere alla ristrutturazione di parte dell’edificio presso cui aveva sede il Cres di Monreale (nella foto), che versa da anni in stato di abbandono.

L’ampio complesso immobiliare è di proprietà della Regione Siciliana, che nel 2022 ne ha disposto l’assegnazione al centro di formazione nisseno per lo svolgimento di una serie di attività, in particolare nel settore della sanità digitale e della telemedicina.

Alcuni anni addietro, c’era stato il tentativo di attribuire al Cefpas la natura di ente del Servizio sanitario regionale; ma a bloccare questa (maldestra) iniziativa era intervenuta nel settembre del 2024 la Corte costituzionale, bocciando la norma legislativa approvata dall’Ars nel gennaio dello stesso anno che prevedeva questo riconoscimento.