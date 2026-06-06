Una giornata di mosaico e convivialità: Donnattiva celebra talento femminile e identità del territorio

Da Bisanzio Ceramiche nasce un’esperienza formativa e sociale che unisce arte, cultura e maestria artigiana in un laboratorio collettivo d’eccellenza normanna

MONREALE, 6 giugno – L’associazione Donnattiva ha partecipato oggi ad un corso di ceramica e mosaico "Bisanzio Mosaico Experience", un'esclusiva giornata di work experience e laboratorio creativo svoltasi presso il laboratorio di Bisanzio Ceramiche.

L'iniziativa ha visto una partecipazione delle socie dell'associazione, che sono state accolte da Saverio Ferraro, responsabile marketing della struttura, il quale ha introdotto la filosofia aziendale e il profondo legame che unisce l'azienda al territorio normanno.

Successivamente, le socie sono state guidate con passione e maestria dal maestro Gaetano Ferraro. Sotto la sua direzione, hanno avuto l'opportunità di immergersi nelle tecniche tradizionali del mosaico e della manipolazione della ceramica, sperimentando in prima persona le delicate e affascinanti fasi di creazione di un vero e proprio tavolo di lavoro collettivo, dove la sinergia e la condivisione hanno dato vita a splendidi manufatti individuali. Tra gli elementi di spicco della produzione di questa giornata le riproduzioni in mosaico, incastonate all'interno di cornici di tessere policrome accuratamente tagliate e accostate a mano utilizzando apposite pinze e collanti.

"Questa giornata rappresenta non solo un momento di formazione, ma anche una splendida occasione di socialità e valorizzazione del talento femminile in un contesto di eccellenza del nostro territorio", hanno commentato le socie dell'Associazione Donnattiva, esprimendo profonda gratitudine al Maestro Gaetano Ferraro e a tutto lo staff di Bisanzio Ceramiche per l'accoglienza e la straordinaria professionalità.

L'evento si è concluso con la presentazione dei lavori realizzati, testimonianza tangibile di una giornata in cui arte, cultura e identità territoriale si sono fuse in un'esperienza indimenticabile.