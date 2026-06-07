Intitoliamo il cine teatro Imperia a Giovanni Maria Comandè

La proposta arriva da Biagio Cigno, presidente dell’associazione “Liberi di Lavorare” e del circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale

MONREALE, 7 giugno – «Un popolo senza memoria è un popolo senza storia». È da questa celebre riflessione, declinata nel tempo da autorevoli personalità della cultura e della politica mondiale, che prende le mosse la proposta lanciata da Biagio Cigno (nella foto), presidente dell’associazione “Liberi di Lavorare” e del circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale.

Da Pier Paolo Pasolini a Liliana Segre, da Luis Sepúlveda a papa Francesco, fino al generale Ferdinand Foch, a Malcolm X e Marcus Garvey, il richiamo alla memoria come fondamento dell'identità collettiva attraversa epoche e culture diverse. Un concetto che, secondo Cigno, dovrebbe trovare concreta applicazione anche nella realtà monrealese.

«Monreale dimentica spesso i suoi concittadini che hanno dato lustro alla nostra comunità nei più diversi campi», osserva il presidente delle due associazioni. Una riflessione che invita a guardare oltre le figure storiche universalmente celebrate, come il pittore Pietro Novelli, Antonio Veneziano o il patrimonio artistico rappresentato dalla Cattedrale normanna, per riscoprire altri protagonisti della storia cittadina oggi poco ricordati.

In questo percorso di recupero della memoria collettiva, Cigno esprime apprezzamento per il lavoro svolto da diverse associazioni locali che, attraverso iniziative culturali e incontri pubblici, riportano all'attenzione della comunità personaggi e vicende troppo spesso relegati nell'oblio.

Particolare rilievo viene attribuito alle recenti iniziative promosse da Nicola Giacopelli e Natale Sabella presso l'ASCA e la Biblioteca comunale, dedicate alla figura di Giovanni Maria Comandè, scrittore e drammaturgo monrealese scomparso tragicamente a Roma nel 1933.

Comandè fu autore del celebre romanzo Don Giovanni Malizia e di numerose commedie e opere teatrali, scritte sia in lingua italiana sia in dialetto siciliano. I suoi lavori furono rappresentati in numerosi teatri della penisola, ottenendo importanti riconoscimenti e consentendogli di instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con due tra i più noti attori siciliani dell'epoca, Angelo Musco e Giovanni Grasso.

Proprio alla luce del valore culturale e artistico della sua opera, Biagio Cigno avanza una proposta concreta: intitolare il rinato Cinema Teatro Imperia a Giovanni Maria Comandè.

«Sarebbe un modo significativo – sostiene – per restituire alla città la memoria di uno dei suoi figli più illustri e per offrire alle nuove generazioni un riferimento culturale legato alla storia di Monreale».L'auspicio del presidente di “Liberi di Lavorare” e “Auser” è che l'Amministrazione comunale, e in particolare l'assessore alla Cultura, raccolgano questa sollecitazione, avviando una riflessione pubblica sulla proposta. Un'iniziativa che, nelle intenzioni del promotore, rappresenterebbe non soltanto un omaggio a un importante protagonista della cultura siciliana, ma anche un segnale concreto dell'impegno della città nel custodire e valorizzare la propria memoria storica.