Da Manchester a Monreale per rendere omaggio ad Andrea, Massimo e Salvo

Protagonisti due cittadini britannici che oggi si sono recati al cimitero

MONREALE, 7 giugno – Da Manchester, nel cuore dell’Inghilterra, a Monreale, nel profondo sud dell’Italia, il passo può essere lungo. Non lo è, però, se motivato dall’intenzione di rendere omaggio a tre ragazzi innocenti.

È quello che hanno fatto due turisti inglesi, Craig Ewan e suo figlio, che hanno lasciato la città britannica per raggiungere Palermo e subito dopo Monreale, per omaggiare Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo presso la sepoltura cimiteriale dedicata a loro.

Della strage di Monreale hanno appreso al telegiornale della BBC, la tv di stato inglese: questo per far capire quale e quanto grande sia stata l’eco della tragedia del 27 aprile 2025 di via Benedetto D’Acquisto.

E così, sono saliti su un aereo che li ha portati in Sicilia e non hanno esitato a far tappa al cimitero comunale di Monreale, dove hanno lasciato un piccolo “cadeau” proprio dopo giacciono Andrea, Massimo e Salvo.

Quindi, avendo appreso dell’attuale svolgimento del “Torneo dei Quartieri”, hanno assicurato la loro presenza domani sera al campo sportivo Conca d’Oro, dove sosteranno per un ulteriore momento di raccoglimento proprio sotto il murales che campeggia alle spalle della porta, lato Santa Teresa, diventato ormai un luogo simbolo della strage di Monreale.