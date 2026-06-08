Finanziato dalla Regione Siciliana “Il Cammino dei Mille da Renda a Palermo”

La proposta progettuale è stata presentata dal Comune di Monreale

PALERMO, 8 giugno – La Regione Siciliana ha finanziato il progetto “Il Cammino dei Mille da Renda a Palermo”, promosso dall’amministrazione comunale di Monreale in collaborazione con le municipalità di Altofonte, Cefalà Diana, Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Villafrati.

Il “cammino” è stato ideato, tracciato e promosso da un gruppo di volontari della Pro Loco di Monreale traendo spunto dal «Vademecum del visitatore dei luoghi dove si svolsero le operazioni militari di Giuseppe Garibaldi dall’arrivo a Renda all’assalto di Palermo» scritto dallo storico Pietro Merenda e pubblicato nel 1910 dal Club alpino italiano.

Il sodalizio presieduto da Amelia Crisantino ha svolto un ruolo fondamentale nella mappatura dell’itinerario e nella raccolta delle fonti storiche, ma anche nel consolidamento dei legami fra i territori attraversati, sviluppando una stabile relazione e una profonda conoscenza delle dinamiche locali, che costituiscono la base concreta e operativa su cui si fonda l’intero progetto.

Sono diverse le linee di intervento inserite nella proposta progettuale, nella prospettiva, tra l’altro, di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del “cammino” e di promuovere incontri pubblici e di animazione socio-economica, nonché di specializzare l’offerta turistica; inoltre, una serie di azioni specifiche saranno rivolte alle scuole presenti in tutti i comuni coinvolti, con attività informative e didattiche, gite sul campo lungo le tappe dell’itinerario ed eventi di accoglienza per turisti e visitatori.

La spesa preventivata per l’attuazione del progetto ammonta complessivamente a 250.000 euro; la copertura finanziaria è assicurata per 224.000 euro con risorse comunitarie messe a disposizione dall’assessorato regionale del Turismo e per 26.000 euro con i contributi stanziati dalle diverse amministrazioni comunali direttamente coinvolte nell’iniziativa.

Il “Cammino dei Mille” si sviluppa lungo un suggestivo percorso di oltre 160 chilometri che si contraddistingue sia per la rilevanza storica, sia per l’alto valore paesaggistico, ambientale e culturale, con un itinerario che peraltro attraversa in buona parte le riserve naturali orientate del bosco della Ficuzza e delle Serre della Pizzuta.