Monreale accoglie una delegazione polacca

Confronto su welfare, servizi sociali e cooperazione internazionale

MONREALE, 9 aprile – Importante incontro istituzionale questa mattina a Monreale, dove una delegazione di funzionari e rappresentanti di enti locali provenienti dalla regione della Pomerania Occidentale, in Polonia, è stata ricevuta dall'Amministrazione comunale.

L’iniziativa si è tenuta nell'ambito di una missione conoscitiva dedicata allo studio delle buone pratiche nel settore dei servizi sociali e delle politiche di integrazione comunitaria. La visita, inserita in un programma di studio e approfondimento in Sicilia previsto dall'8 al 12 giugno, ha l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e competenze tra le amministrazioni locali italiane e polacche, con particolare attenzione ai modelli di welfare territoriale e alle strategie di inclusione sociale.

Ad accogliere gli ospiti è stata l'assessore comunale Patrizia Roccamatisi che, dopo aver portato il saluto istituzionale del sindaco Alberto Arcidiacono, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa e la volontà dell'Amministrazione di sviluppare nuove forme di collaborazione internazionale.

Nel corso dell'incontro è stata infatti avanzata la proposta di avviare iniziative congiunte finalizzate a consolidare il dialogo tra le due realtà territoriali attraverso scambi culturali, educativi e professionali, con particolare attenzione ai servizi sociali, alla gestione finanziaria degli enti locali e alla formazione dei giovani e degli operatori del settore.

Al tavolo istituzionale ha partecipato anche il Console della Repubblica di Polonia in Sicilia, Davide Farina, che ha espresso apprezzamento per la qualità del confronto e per l'interesse suscitato dal modello organizzativo adottato dal Comune di Monreale. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato il valore della cooperazione transnazionale in una fase storica caratterizzata da importanti processi di riforma, illustrando al contempo i servizi offerti dal Consolato a sostegno dei cittadini polacchi e delle istituzioni presenti sul territorio siciliano.

Momento centrale della giornata è stata la presentazione tecnica delle esperienze maturate dal Comune di Monreale nel settore del welfare. A curarla è stato il vice ragioniere generale Fabio Longo, che ha illustrato le attività e i servizi dedicati all'assistenza dei minori con disabilità, evidenziando le metodologie adottate e i risultati raggiunti.

La delegazione polacca, composta da circa venti amministratori e dirigenti pubblici, tra cui sindaci, presidenti di città, tesorieri e responsabili dei dipartimenti delle politiche sociali, sta affrontando una fase di profonda trasformazione del proprio sistema di welfare, orientata al superamento dei tradizionali modelli residenziali in favore di servizi integrati e maggiormente radicati nelle comunità locali.

In questo percorso di riforma, l'esperienza italiana e siciliana viene considerata un importante punto di riferimento, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di reti territoriali di sostegno, l'integrazione dei servizi e l'utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali europei.

L'incontro, coordinato dalla funzionaria comunale Paola Fragale, si è concluso con l'intervento di Valeria Sapienza, responsabile della sezione Promozione del Territorio del Comune di Monreale, che ha rilanciato l'idea di un protocollo d'intesa finalizzato a strutturare nel tempo le attività di cooperazione e scambio tra le due realtà.

«Gli eventi e la promozione del territorio rappresentano uno strumento di welfare e inclusione sociale, non soltanto di animazione culturale – ha dichiarato Valeria Sapienza –. Le esperienze più virtuose dimostrano che la qualità della vita di una comunità nasce dall'integrazione tra servizi sociali, cultura e partecipazione civica, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle identità locali».

L'iniziativa conferma la crescente attenzione del Comune di Monreale verso i processi di internazionalizzazione e cooperazione istituzionale, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di competenze e valorizzare le buone pratiche amministrative sviluppate sul territorio.