Ciambra Restaurant entra nella Guida Michelin 2026: un riconoscimento all’eccellenza e al lavoro di squadra

Un traguardo che premia passione, ricerca e dedizione, e che apre un nuovo capitolo nella storia del locale

MONREALE, 9 giugno – Il Ciambra Restaurant, prestigioso locale a due passi dal duomo, ubicato in un quartiere storico di Monreale, celebra un importante risultato: l’ingresso nella selezione della Guida MICHELIN 2026, uno dei riferimenti più autorevoli nel panorama della ristorazione internazionale.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dallo chef e patron Marco Sorrentino, che ha voluto condividere il riconoscimento con tutto il team e con gli ospiti che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita del ristorante. «Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro condiviso, fatto di passione, dedizione e ricerca costante dell’eccellenza», ha dichiarato Sorrentino, sottolineando come il risultato rappresenti il coronamento di un percorso costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno di collaboratori qualificati e motivati.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla brigata di cucina, al personale di sala e a tutti i professionisti che operano dietro le quinte del ristorante. «Ogni giorno mettono talento e impegno in tutto ciò che facciamo», ha evidenziato lo chef Ivan Billetta, riconoscendo il valore del lavoro di squadra come elemento fondamentale per raggiungere standard sempre più elevati.

Non meno importante il contributo degli ospiti, ai quali il ristorante ha espresso profonda gratitudine. La fiducia e il sostegno ricevuti nel corso degli anni hanno rappresentato uno stimolo costante verso il miglioramento e la ricerca della qualità.

L’inserimento nella Guida MICHELIN 2026 non viene vissuto come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una nuova fase. «Questo traguardo è nostro, insieme, e segna solo l’inizio di un nuovo viaggio», conclude il messaggio firmato da Marco Sorrentino.

Per il Ciambra Restaurant, aperto ormai da dieci anni, il prestigioso riconoscimento conferma la validità di una proposta gastronomica che punta su identità, cura del dettaglio e continua evoluzione, con l’obiettivo di offrire agli ospiti un’esperienza sempre più memorabile.

Grande soddisfazione ha espresso il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono per il prestigioso risultato raggiunto dal locale monrealese, ormai una affermata eccellenza nel mondo della ristorazione.